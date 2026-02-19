Prefeita de Washington pede ajuda à Casa Branca após grande vazamento de esgoto

A prefeita de Washington declarou estado de emergência na quarta-feira (18) após um grande vazamento de esgoto e pediu ajuda à Casa Branca, depois que o governo do presidente Donald Trump criticou as autoridades locais por sua resposta à emergência.

Há um mês, uma tubulação que transportava resíduos da capital dos Estados Unidos e de partes dos estados vizinhos de Maryland e Virgínia sofreu uma ruptura, o que provocou o vazamento de centenas de milhões de litros de dejetos no rio Potomac.

O desastre ecológico virou um perigo para o ecossistema e para os moradores que utilizam o rio como fonte de água potável, ao mesmo tempo em que inflamou a disputa política entre o republicano Trump e uma estrela em ascensão do Partido Democrata, o governador de Maryland, Wes Moore.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, solicitou uma declaração presidencial de desastre e “declarou uma emergência pública local” para receber recursos federais, informou seu gabinete em comunicado.

Cientistas detectaram concentrações perigosamente elevadas de bactérias procedentes de matéria fecal, incluindo a “E. coli”, nas águas afetadas pelo vazamento.

Como o vazamento ocorreu em Maryland, rio acima de Washington, grande parte dele acabou chegando às águas que margeiam a capital americana.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acusou Moore de ter “abandonado e negligenciado” a tubulação de 60 anos e afirmou que o governo federal estava pronto para intervir e ajudar, se fosse solicitado.

Na terça-feira, Trump publicou uma mensagem contundente em sua rede Truth Social direcionada às autoridades de Maryland, Virgínia e Washington: “Se vocês não conseguem fazer o trabalho, têm que me ligar e pedir, educadamente, que eu resolva”.

