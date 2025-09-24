The Swiss voice in the world since 1935

Prefeito de Londres chama Trump de ‘racista, sexista, misógino e islamofóbico’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, chamou Donald Trump de “racista, sexista, misógino e islamofóbico”, em resposta, nesta quarta-feira (24), a novos ataques proferidos contra ele pelo presidente americano em discurso na Assembleia Geral da ONU. 

“Eu olho para Londres, onde você tem um prefeito terrível, terrível, prefeito terrível”, declarou Trump na terça-feira em um discurso incendiário na ONU. 

“Tudo mudou muito. Agora querem instaurar a sharia” (lei islâmica), acrescentou o mandatário republicano. 

“Acredito que o presidente Trump demonstrou ser racista, sexista, misógino e islamofóbico”, reagiu Sadiq Khan, em declarações à emissora de tevê britânica Sky News. Em 2016, Khan se tornou o primeiro muçulmano a governar uma grande capital ocidental. 

O prefeito também defendeu Londres, qualificando-a de uma “cidade liberal, multicultural, progressista e próspera”. 

Donald Trump já atacou diversas vezes Sadiq Khan, filho de imigrantes paquistaneses, que em 2024 foi reeleito com folga para um terceiro mandato. 

Durante uma visita à Escócia, em julho, o presidente americano disse que o prefeito de Londres “fazia um trabalho terrível”. 

Na semana passada, Trump fez uma visita de Estado ao Reino Unido, mas não foi a Londres. Ele se reuniu com o rei Charles III em Windsor, a oeste da capital, e com o primeiro-ministro Keir Starmer em Chequers, residência de campo a 70 km de Londres. 

ctx/mhc/mba/meb/mb/dd/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR