Princesa Kate comemora aniversário e elogia poder curativo da natureza

afp_tickers

2 minutos

A princesa Kate Middleton, esposa do herdeiro da Coroa britânica, William, elogiou nesta sexta-feira (9) o poder curativo da natureza, em um vídeo divulgado no dia em que completa 44 anos, um ano após anunciar que está em remissão de um câncer.

“Chegar a estar em paz com nossas lágrimas e descobrir o que significa estar vivos. Estar em harmonia com a natureza, uma mestra silenciosa e uma voz suave que guia, na memória, ajudando-nos a curar”, diz a princesa no vídeo.

Kate adotou o hábito de divulgar vídeos em que presta homenagens à natureza. A gravação, publicada nesta sexta-feira em suas contas oficiais no X e no Instagram, celebra o inverno.

“Mesmo na estação mais fria e escura, o inverno tem uma maneira de nos trazer quietude, paciência e reflexão serena”, afirma a princesa.

“Encontro-me refletindo sobre o quão profundamente grata estou. Os medos se dissipam”, acrescenta no clipe de menos de dois minutos.

O vídeo mostra imagens de um campo inglês, intercaladas com algumas da princesa de Gales, mergulhando a mão em um rio rodeado de neve ou caminhando pela floresta.

Na quinta-feira, durante uma visita com o marido William a um hospital londrino, Catherine voltou a citar brevemente seu tratamento contra o câncer, classificando-o com “aterrorizante”.

Mãe de três filhos, Kate havia anunciado em março de 2024 que sofre de um câncer, cuja natureza nunca foi revelada. Dez meses depois, em janeiro de 2025, informou que estava em remissão da doença.

Desde então, a esposa do herdeiro ao trono retornou de forma gradual à cena pública, participando em atividades especialmente dedicadas à primeira infância.

A doença de Kate tornou-se pública um mês depois do anúncio do câncer de seu sogro, o rei Charles III, cuja natureza também não foi especificada.

O monarca indicou em dezembro que seu estado de saúde havia melhorado e que seu tratamento seria reduzido em 2026.

adm-psr/ahg/yr/am