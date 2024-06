Principal aeroporto do Peru retoma voos após problemas na pista de pouso

O Aeroporto Internacional Jorge Chávez, único terminal aéreo da capital do Peru, retomou nesta segunda-feira (3) as operações de voo após quase 12 horas de suspensão devido a uma falha no sistema de iluminação da pista de pouso, anunciou a operadora.

“A operação de partidas e chegadas de voos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez foi retomada”, informou o consórcio Lima Airport Partners (LAP), que opera o principal aeroporto do Peru.

Todos os voos de chegada e partida foram suspensos na noite de domingo devido a uma falha no sistema de iluminação da sua pista de pouso, que afetou milhares de passageiros e obrigou ao cancelamento de mais de 120 voos.

O ministro dos Transportes, Raúl Pérez, destacou que a falha no sistema de iluminação do aeroporto se deveu a “um acontecimento fortuito”.

“Lamentamos esta situação que afeta claramente os passageiros, que é totalmente inesperada, indesejada. Trabalhamos o mais rápido possível para restabelecer o funcionamento da pista, que já está operacional neste momento”, disse Pérez à imprensa.

Dezenas de voos internacionais foram desviados para países vizinhos e muitos outros foram desviados para terminais aéreos no interior do Peru que estavam sobrecarregados pela demanda.

A LAP indicou que as operações foram suspensas até 05h00 (07h00 no horário de Brasília) desta segunda-feira, enquanto na madrugada os técnicos da estatal proprietária de todos os aeroportos peruanos (Corpac) trabalhavam para reparar a falha elétrica.

O problema foi gerado por “um curto-circuito nas redes” que fornecem eletricidade à pista, informou José Luis Barrios, presidente do diretório da Corpac, em declarações ao programa televisivo Cuarto Poder.

A falha no sistema de iluminação da pista começou depois das 18h (20h no horário de Brasília) de domingo, segundo a LAP.

O aeroporto internacional de Lima possui apenas uma pista de pouso, enquanto avança na construção de uma segunda, que entrará em operação no final do ano.

A concessionária da Jorge Chávez desde 2001 é o grupo alemão Fraport AG, em conjunto com a International Finance Corporation.

