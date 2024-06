Problema técnico obriga Boeing 777 operado pela KLM a retornar a Amsterdã

AMSTERDÃ (Reuters) – Uma aeronave Boeing 777 operada pela companhia aérea holandesa KLM retornou ao Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, neste domingo, após relatar um problema técnico não especificado, informou o controle de tráfego aéreo nacional.

O voo KLM705 com destino ao Rio de Janeiro, no Brasil, deu meia-volta sobre a Bélgica após solicitar o pouso por precaução, informou um porta-voz do controle de tráfego aéreo holandês.

Não ficou claro exatamente o que estava errado.

A KLM disse que a segurança dos passageiros e da tripulação nunca esteve em risco e que uma aeronave alternativa seria usada para o voo.

A aeronave aparecia no FlightRadar 24 como tendo retornado ao aeroporto de Schiphol.

(Reportagem de Anthony Deutsch)