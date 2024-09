Rapper Sean “Diddy” Combs é preso em meio a processos judiciais

Sean “Diddy” Combs, o magnata do rap cuja carreira despencou após uma série de acusações de tráfico sexual e processos por agressão, foi preso em Manhattan na noite desta segunda-feira (16).

Em uma declaração à AFP, seu advogado, Marc Agnifilo, afirmou que Combs se mudou “voluntariamente” para Nova York em antecipação às acusações, cujos detalhes ainda não foram esclarecidos. O New York Times relatou que a prisão ocorreu após uma acusação por um grande júri.

O advogado de Combs expressou decepção com a decisão de prosseguir com o que ele descreve como uma “acusação injusta” por parte da Procuradoria dos Estados Unidos.

Combs é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

A operação em março, amplamente divulgada, sinalizou que uma investigação federal e um possível caso criminal estavam em andamento contra Combs. Agentes armados invadiram suas luxuosas propriedades em Miami e Los Angeles, marcando uma queda rápida para a poderosa figura da indústria musical.

– Processo midiático –

O artista, conhecido por diversos apelidos como Puff Daddy e P. Diddy, foi amplamente creditado como uma figura-chave na ascensão do hip hop das ruas até os clubes de luxo. Ao longo das décadas, ele acumulou uma vasta fortuna, especialmente com seus empreendimentos na indústria de bebidas alcoólicas.

Apesar de seus esforços para cultivar uma imagem de empresário bem-sucedido, uma série de processos descreve Combs como um homem violento que usava sua fama para explorar mulheres.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele.

Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

O casal se conheceu quando Ventura tinha 19 anos e ele 37. Em seguida, ele a contratou para sua gravadora e eles começaram um relacionamento romântico.

O processo chocante foi rapidamente resolvido fora dos tribunais, mas uma série de alegações de agressão sexual semelhantes surgiram — incluindo uma em dezembro de uma mulher que afirmou que Combs e outros a estupraram em grupo quando ela tinha 17 anos.

Um vídeo de vigilância perturbador emergiu em maio, mostrando Combs agredindo fisicamente sua então namorada Cassie, corroborando as alegações que ela fez no caso agora resolvido.

