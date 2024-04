Real Madrid vence City nos pênaltis e chega às semifinais da Liga dos Campeões

Por Lori Ewing

MANCHESTER (Reuters) – Antonio Rüdiger converteu nesta quarta-feira a cobrança com a qual o Real Madrid superou o detentor do título europeu, Manchester City, por 4 x 3 na disputa de pênaltis, para chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

O resultado surgiu após empate por 1 x 1 durante 120 minutos de bola rolando, que havia deixado o placar agregado igualado em 4 x 4.

O goleiro do Real Madrid, Andriy Lunin, havia defendido os chutes de Bernardo Silva e Mateo Kovacic.

“Sofremos muito porque esse time domina o adversário, mas somos o Real Madrid e lutamos até o fim, o importante é que estamos na semifinal”, disse Nacho à televisão espanhola após a partida.

“Mostramos um outro lado, que sabemos defender espetacularmente, em bloco médio-baixo, e fizemos um trabalho incrível.”

Em um jogo lá e cá, embora sem a quantidade de emoção e o ritmo alto da partida de ida, o City dominou seu adversário durante largos períodos, mas não conseguiu derrubar o multicampeão europeu.

O brasileiro Rodrygo havia colocado o Real Madrid em vantagem aos 12 minutos, após um rebote de Ederson, goleiro do time da casa, a partir de sua própria finalização e após uma grande jogada coletiva da qual Jude Bellingham e Vinicius Junior participaram.

Kevin de Bruyne igualou para o City, aos 31 minutos do segundo tempo, com uma finalização da pequena área que fuzilou o goleiro do Real Madrid.

BAYERN

No outro jogo do dia, Joshua Kimmich marcou de cabeça, aos 18 minutos da etapa final, para dar ao Bayern de Munique a vitória por 1 x 0 sobre o Arsenal, que classificou o time alemão às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez em quatro anos, com vitória por 3 x 2 no placar agregado.

O jogador da seleção alemã encontrou um cruzamento de Raphaël Guerreiro para dar a vantagem ao Bayern, após o empate por 2 x 2 na ida em Londres.

Os visitantes, que tentavam disputar sua primeira semifinal na competição em 15 anos, não mostraram nenhum poder de reação no segundo tempo, em que os anfitriões tiveram controle total das ações.

Os bávaros estão em sua pior temporada no âmbito nacional em mais de uma década, após perder tanto o título do Campeonato Alemão quanto o da Copa da Alemanha.

(Reportagem adicional de Karolos Grohmann em Munique)