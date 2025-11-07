Como está o clima dez anos após o Acordo de Paris?

Uma pesquisa realizada pela Swissinfo entre pesquisadores que estudam as mudanças climáticas na Suíça revelou que não será possível limitar o aquecimento global a 1,5 °C. A maioria dos pesquisadores acredita que a Suíça tem uma responsabilidade especial nas ações relacionadas ao clima.

1 minuto

Kristian Foss Brandt I cover climate and sustainability topics with a data-driven perspective. Trained as a journalist but working as a data scientist, I combine storytelling with analysis to uncover the facts behind Switzerland’s green transition. At SWI swissinfo.ch, I focus on how climate change affects daily life and what solutions can make a difference. I am passionate about exploring practical ways to reduce our environmental footprint and inspire others to do the same. Outra língua: 1 Italiano it Qual è lo stato del clima dieci anni dopo l’Accordo di Parigi? original ler mais Qual è lo stato del clima dieci anni dopo l’Accordo di Parigi?

Mostrar mais

Mostrar mais Redução de emissões Meta climática de 1,5 °C é irreal, dizem pesquisadores da Suíça Este conteúdo foi publicado em Cientistas suíços preveem 2,5 °C de aquecimento global até 2100. País pode chegar a 4,5 °C localmente, perdendo 90% das geleiras. Meta de 1,5 °C já é considerada inviável. ler mais Meta climática de 1,5 °C é irreal, dizem pesquisadores da Suíça