Russell Brand é alvo de novas acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido

O comediante britânico Russell Brand, já processado por estupros e agressões sexuais pela Justiça do Reino Unido, foi indiciado nesta terça-feira (23) por um estupro e uma agressão sexual adicionais, anunciou a polícia britânica.

O ator, de 50 anos, que se tornou um influenciador de redes sociais, se declarou inocente em maio, no início de um processo sobre outras cinco acusações de agressão, incluindo uma de estupro.

Essas novas acusações “envolvem duas novas mulheres e se somam às denúncias já apresentadas contra [Russell] Brand em abril de 2025, que envolviam quatro mulheres”, detalhou a Polícia Metropolitana de Londres em comunicado.

As autoridades assinalaram que as acusações envolvem, no total, seis mulheres, após as novas investigações policiais.

Após o anúncio das novas acusações, Brand declarou no X que se sente “abençoado” por “ter a oportunidade” de expiar muitas coisas que fez errado ao longo dos anos.

“Rezo ao Senhor para que qualquer um a quem eu tenha feito mal durante meus anos de descontrole e pecado seja curado”, disse.

O comediante deverá comparecer em 20 de janeiro a um tribunal de Londres em uma audiência sobre as novas acusações.

O julgamento sobre as primeiras acusações está previsto para começar em 16 de junho no tribunal penal de Southwark, no sul da capital britânica.

O ex-marido de Katy Perry será julgado por dois estupros e várias agressões sexuais das quais é acusado de ter cometido na região costeira de Bournemouth, no sul da Inglaterra, e em Londres, entre 1999 e 2005.

A investigação policial foi aberta após a exibição de um documentário na emissora britânica Channel 4 em setembro de 2023.

Na época, Russell Brand, que vive parte do tempo nos Estados Unidos, rejeitou as acusações e disse estar “grato por ter a oportunidade” de se defender.

“Eu era um idiota antes de viver na luz do Senhor. Era um toxicômano, um viciado em sexo e um imbecil, mas nunca fui um estuprador”, afirmou em um vídeo publicado na internet, assegurando não ter “estado nunca envolvido em uma relação sem consentimento”.

Nascido em 1975 em uma família de origem modesta de Essex, Brand tem milhões de seguidores nas redes sociais, onde expressa com frequência ideias antissistema e conspiratórias.

Ele começou a carreira como comediante de stand-up na adolescência e ganhou notoriedade por seu humor provocador e frequentemente obsceno, antes de se tornar um ator de sucesso.

