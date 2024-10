Sean “Diddy” Combs recebe novas acusações de abuso sexual; advogados tentam ordem de silêncio

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) – Sean “Diddy” Combs foi alvo de sete novos processos de abuso sexual, e os advogados do cantor e empresário do rap pediram ao juiz que supervisiona o caso criminal de tráfico sexual contra ele que emita uma ordem de silêncio para as pessoas que o acusam e seus advogados.

As ações civis foram tornadas públicas no domingo e nesta segunda-feira por quatro homens e três mulheres que alegam supostas condutas irregulares de Combs em Nova York, Los Angeles e Las Vegas, datando desde 2000, mas principalmente em 2022, disse o advogado Tony Buzbee, que represente os autores da ação.

Algumas ações afirmam que celebridades não identificadas também agrediram os autores dos processos.

Combs, de 54 anos, enfrenta pelo menos duas dezenas de processos civis acusando-o de má conduta sexual, incluindo 13 do escritório de Buzbee.

Combs nega qualquer ato ilícito. Ele também se declarou inocente no caso criminal e está apelando contra sua detenção de mais de um mês em uma prisão no Brooklyn, após ter tido fiança negada por duas vezes.

Os novos processos agravam os problemas legais de Combs, que, segundo os promotores, coagiu as vítimas a participarem de atos sexuais contra sua vontade, subornando e intimidando-as para que ficassem em silêncio e usando seus funcionários para esconder tudo.

Em um novo processo, a autora identificada como Jane Doe diz que tinha 13 anos quando Combs a drogou e a agrediu em uma festa após o MTV Video Music Awards de 2000, em Nova York.

Ela diz que Combs e um famoso não identificado a estupraram vaginalmente enquanto uma celebridade feminina não identificada assistia, depois de Combs proclamar: “Você está pronta para a festa!”.

Outro autor de ação, John Doe, diz no processo que tinha 17 anos e era um artista aspirante conversando com Combs em uma festa em uma cobertura de hotel em Manhattan em 2022, com Combs garantindo que “ele poderia transformá-lo em uma estrela”.

Doe diz que Combs o drogou com uma bebida e depois o agrediu, incluindo agarrando seus genitais, em uma sala onde outras pessoas participavam de sexo em grupo.

Em resposta aos processos, os advogados de Combs se referiram a uma declaração anterior abordando os processos anteriores de Buzbee. “O sr. Combs e sua equipe jurídica têm plena confiança nos fatos, na sua defesa legal e na integridade do processo judicial”, disseram os advogados. “No tribunal, a verdade prevalecerá: que o sr. Combs nunca abusou sexualmente de ninguém — adulto ou menor, homem ou mulher.”

Combs enfrentará um julgamento criminal em 5 de maio de 2025 por três acusações de crime de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte de vítimas para se envolver em prostituição.

Marc Agnifilo, principal advogado de Combs, pediu ao juiz do caso uma ordem de silêncio que busca impedir que potenciais testemunhas e seus advogados façam declarações que interfiram substancialmente no direito de Combs a um julgamento justo.

Agnifilo se opôs a inúmeras declarações “destinadas a assassinar o caráter do sr. Combs na imprensa”, incluindo falsas alegações de abuso sexual de crianças, e pediu que os promotores revelem se autorizaram tais declarações.