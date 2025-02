Seca faz rei do Marrocos pedir que cordeiros não sejam sacrificados

O rei do Marrrocos, Mohammed VI, pediu à população do país que não sacrifique nenhum cordeiro na festa do Eid Al-Adha, em junho, devido à redução dos rebanhos causada pela seca.

“Nosso país enfrenta desafios climáticos e econômicos que têm como consequência uma redução importante do gado”, destacou o rei, em discurso lido nesta quarta-feira (26) pelo ministro de Assuntos Religiosos.

Esta é a primeira vez desde 1996 que autoridades pedem que não seja cumprido o ritual do sacrifício do Eid Al-Adha. Naquela ocasião, o motivo foi o mesmo.

O monarca disse estar ciente da importância da festa nos níveis religioso, familiar e social, mas disse que sacrificar um cordeiro “poderia prejudicar” boa parte dos habitantes do país, “principalmente aqueles de renda limitada”, uma vez que o preço da carne vermelha disparou devido à escassez.

O Marrocos enfrenta o sétimo ano consecutivo de seca, que levou à redução das cabeças de gado em 38% em um ano, segundo o Ministério da Agricultura do país. Esta é a pior seca desde o começo da década de 1980.

