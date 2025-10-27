Seres humanos se deslocam mais caminhando que todos os animais selvagens terrestres

afp_tickers

2 minutos

Os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (27).

Realizado por biólogos especialistas na avaliação da biomassa e de sua movimentação, o estudo foi divulgado pela revista Nature Ecology & Evolution.

“Embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, o movimento de biomassa dos humanos provavelmente supera o de toda a vida selvagem terrestre”, afirmam os pesquisadores.

O deslocamento humano foi calculado em 600 gigatoneladas-quilômetro por ano. A gigatonelada-quilômetro é uma unidade usada para medir transporte de cargas e representa o deslocamento de 1 bilhão de toneladas a um quilômetro de distância. Portanto, o movimento dos humanos equivale a transportar 600 bilhões de toneladas por um quilômetro.

O deslocamento dos animais terrestres foi estimado entre 100 e 400 gigatoneladas-quilômetro anuais e, nas projeções mais otimistas, pode chegar a 700 gigatoneladas-quilômetro.

Se forem acrescentados os deslocamentos motorizados dos humanos, a desproporção torna-se ainda mais impressionante.

“O movimento combinado de biomassa de todas as aves selvagens, artrópodes terrestres e mamíferos terrestres selvagens representa cerca de um sexto da marcha dos humanos e é cerca de 40 vezes menor que todo o movimento de biomassa dos humanos”, acrescentam os cientistas.

“Mesmo as grandes migrações que vemos na África nos documentários, entre as maiores do planeta, não se comparam ao movimento de biomassa humana provocado pelas aglomerações de pessoas em todo o mundo durante uma Copa do Mundo”, afirmou em comunicado Ron Milo, biólogo do Instituto Weizmann de Ciências (Israel).

“A caminhada representa cerca de um sétimo do movimento de biomassa humana”, revelou o estudo. É muito menos que veículos e motocicletas (cerca de 65%), porém mais que aviões (10%) e os transportes sobre trilhos (5%).

Os movimentos humanos só são comparáveis aos do plâncton e dos peixes que vivem abaixo dos 200 metros de profundidade, espécies que constituem a maior parte da biomassa animal do planeta.

hh/dep/abb/hj/eg/mb/lm/mvv