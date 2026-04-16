Steven Spielberg diz que há ‘mais verdade do que ficção’ em seu novo filme

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O diretor Steven Spielberg apresentou na quarta-feira (15), na CinemaCon, em Las Vegas, um aperitivo de “Dia D”, o filme com o qual retorna ao gênero extraterrestre, no qual se aventurou pela primeira vez há quase meio século.

Spielberg, que foi recebido calorosamente no Colosseum do Caesars Palace, disse que nunca viu um OVNI, mas que filmou “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977) porque “era uma grande história para contar”.

“Agora, 50 anos depois, fiz ‘Dia D’ com mais certeza de que há mais verdade do que ficção no filme”, acrescentou o diretor.

“Dia D”, que estreia nos Estados Unidos em junho, é estrelado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Eve Henson e Colman Domingo, entre outros.

A prévia mostrou a conexão cósmica entre os personagens e trouxe uma breve visão da vida extraterrestre, mas Spielberg disse que escolheu com muito cuidado o que mostrar antes da estreia.

“Este filme é uma experiência, e tudo o que você precisa do começo ao fim é de um cinto de segurança”, comentou.

O veterano diretor, de 79 anos e três prêmios Oscar, recebeu uma homenagem da Motion Pictures Association em sua primeira visita à CinemaCon, a convenção na qual os estúdios apresentam aos donos de cinemas seus próximos lançamentos.

Spielberg também defendeu a criação de mais filmes originais e ressaltou a importância de longas janelas de exibição nos cinemas antes de os filmes irem para as plataformas de streaming.

– “A Odisseia” –

A Universal Pictures abriu sua apresentação com uma amostra de “A Odisseia”, pelas mãos de seu diretor, Christopher Nolan.

“Desta vez temos um grande”, disse Nolan, cujo projeto mais recente, “Oppenheimer”, foi um sucesso de bilheteria.

O clipe começa com Odisseu, interpretado por Matt Damon, em uma praia, dizendo não se lembrar de nada antes de Troia.

A maior parte da prévia exibe uma impressionante versão da história do cavalo de Troia que os gregos usaram para entrar escondidos na cidade.

“Por que ‘A Odisseia’? ‘A Odisseia’ é uma história que fascinou geração após geração por 3.000 anos”, disse Nolan.

A produção, estrelada por Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland, conta ainda com Charlize Theron, Robert Pattinson e Zendaya.

– Sem notícias de James Bond –

A Amazon MGM encerrou o terceiro dia da CinemaCon em meio às especulações sobre o aguardado novo filme de James Bond.

Os fãs esperam saber quem assumirá o papel do mais famoso espião britânico da ficção e quando o novo longa chegará aos cinemas.

“Esse filme vai acontecer, e, quando for o momento certo, teremos muito mais a compartilhar”, disse Courtenay Valenti, chefe da divisão de cinema do estúdio.

Um dos momentos mais empolgantes da apresentação foi a participação de Rick Moranis e das estrelas de “Spaceballs: The New One”, sequência da comédia de 1987 dirigida, escrita e produzida por Mel Brooks. A CinemaCon termina na quinta-feira.

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