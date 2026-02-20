Suprema Corte dos EUA anula grande parte da política tarifária de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (20), que o presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que prejudicaram o comércio global, um duro golpe que o obriga a repensar sua agenda econômica e política.

O mandatário republicano dará uma coletiva de imprensa para analisar a decisão às 14h45 de Brasília, informou sua porta-voz, Karoline Leavitt.

As tarifas são uma ferramenta fundamental da política externa de Trump, que adotou o lema “Estados Unidos em primeiro lugar”.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, decidiu por 6 votos a 3 que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) de 1977 “não autoriza o presidente a impor tarifas”.

Esta decisão diz respeito às tarifas alfandegárias apresentadas como “recíprocas” por Donald Trump, mas não às aplicadas a setores específicos como automotivo, aço ou alumínio.

Trump já havia começado a usar tarifas durante seu primeiro mandato (2017-2021), mas ao voltar ao poder em janeiro de 2025 anunciou imediatamente que passaria a usar a IEEPA para impor novos impostos a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Além das taxações por motivos comerciais, o mandatário promulgou tarifas alfandegárias especiais para parceiros importantes como México, Canadá e China devido aos fluxos de drogas ilícitas e à imigração.

O presidente americano também utilizou a IEEPA para pressionar países em guerra e se vangloriou depois de ter conseguido resolver oito longos conflitos internacionais em 2025, por exemplo entre a Tailândia e o Camboja, graças à ameaça de tarifas.

Mas a Suprema Corte recordou nesta sexta-feira que “se o Congresso tivesse a intenção de conferir o poder distinto e extraordinário de impor tarifas” por meio da IEEPA, “teria feito isso de forma explícita, como tem feito sistematicamente em outros estatutos tarifários”.

A bolsa de Nova York, que havia aberto em baixa nesta sexta, subiu após o anúncio da Corte: o índice Dow Jones ganhou 0,3% e o Nasdaq, 1,0%.

Além da decisão, também foi divulgado um resultado econômico ruim para o país: o crescimento em 2025 foi de 2,2%, em comparação a 2,8% no ano anterior.

A decisão da Suprema Corte confirma sentenças anteriores de tribunais inferiores, segundo as quais as tarifas que Trump impôs com base na IEEPA eram ilegais.

Um tribunal de comércio de primeira instância havia decidido, em maio, que Trump extrapolou sua autoridade ao impor tarifas generalizadas e impediu que a maioria delas entrasse em vigor, mas esse resultado havia sido suspenso devido ao recurso apresentado pelo governo.

Três juízes conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito, divergiram da maioria.

A União Europeia declarou que estava analisando “atentamente” a decisão e a Câmara do Comércio do Canadá classificou-a como um “reajuste”.

– Uma “bagunça” –

A anulação dessas tarifas provavelmente reduzirá a taxa média de tarifas de 16,8% para cerca de 9,5%, disse à AFP Gregory Daco, economista-chefe da EY-Parthenon, antes da decisão.

Mas isso pode acabar sendo temporário, já que o governo busca outras vias para voltar a impor amplas tarifas aduaneiras, acrescentou.

Trump sugeriu que tem outros meios para impor tarifas, mas que serão mais longos e burocráticos.

O Executivo pode, por exemplo, impor tarifas por um período limitado, o que obriga a renová-las periodicamente.

“O Canadá deve se preparar para novos mecanismos, mais contundentes, (…) potencialmente com efeitos mais amplos e perturbadores”, disse a presidente da Câmara, Candace Laing, em um comunicado.

O parecer deixa, em todo caso, no ar as enormes receitas tarifárias que o governo obteve durante o ano passado. Especialistas calculam que estão em jogo cerca de 140 bilhões de dólares (R$ 728 bilhões, na cotação atual).

Os juízes não abordaram em que medida os importadores que haviam processado o governo Trump podem receber reembolsos.

O juiz Brett Kavanaugh advertiu que esse processo poderia causar um “bagunça”.

Trump havia prometido estudar até mesmo uma divisão de parte dessas receitas tarifárias entre os americanos.

A oposição democrata voltou a criticar a política econômica do presidente americano, a menos de dez meses das eleições legislativas de meio de mandato.

“As fracassadas políticas econômicas de Donald Trump e a guerra comercial global travada com tarifas irresponsáveis, intermitentes, contra nossos aliados e parceiros comerciais geraram uma enorme incerteza”, declarou o líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries.

