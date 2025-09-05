Tapete vermelho do Festival de Veneza foi uma das passarelas de Giorgio Armani

afp_tickers

2 minutos

Durante décadas, o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza foi uma das passarelas favoritas de Giorgio Armani, onde as estrelas exibiam seus modelitos.

Com a morte do estilista aos 91 anos, na quinta-feira, o festival italiano encerra um longo capítulo marcado pela fascinação de Armani pelo cinema e a veneração de Hollywood por seu talento.

“O cinema foi o primeiro amor de Giorgio Armani, uma paixão que começou em sua infância e que nunca o abandonou”, reagiu o festival após sua partida.

“É uma das razões pelas quais Giorgio Armani se tornou um grande amigo e um visitante assíduo do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao longo dos anos, além de um importante apoiador nos últimos anos”, acrescentou.

Pelo oitavo ano consecutivo, a Armani Beauty é o principal patrocinador da mostra, que termina no sábado.

Com uma grande visão de negócios, Armani foi o primeiro estilista a reconhecer o potencial da sétima arte para promover suas coleções. Começando com Richard Gere em 1980, quando desenhou o figurino de “Gigolô Americano”.

Em Veneza, foram exibidos vários filmes cujo elenco, dentro e fora da tela, vestiam Armani, como “Os Intocáveis” de Brian De Palma em 1987 e “Os Bons Companheiros” de Martin Scorsese em 1990.

Inúmeros sucessos na televisão e no cinema consolidaram o status de Armani, desde as jaquetas pastel de Don Johnson na série dos anos 1980 “Miami Vice” até os ternos de Leonardo DiCaprio em “O Lobo de Wall Street” de Scorsese (2013).

A amizade entre Armani e Scorsese nasceu a partir de um curta-metragem que o cineasta gravou sobre o estilista em 1990.

“Como todos os grandes estilistas, Giorgio não apenas pensa na aparência no tapete vermelho, mas também no conforto no dia a dia”, disse Scorsese à Vanity Fair por ocasião dos 40 anos da casa de moda.

Três dias antes da morte do criador, o grupo Armani organizou uma grande festa em Veneza, à qual compareceu Cate Blanchett, para celebrar os 50 anos da marca e apresentar “Armani/Archivio”, que compila digitalmente algumas de suas mais belas criações.

Durante a cerimônia de abertura do festival, Blanchett, rosto da Giorgio Armani Beauty, usou um vestido preto Armani Privé com um enorme decote.

ams/jvb/eg/dd/ic