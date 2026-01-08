Trump afirma que poderia manter o controle da Venezuela por anos

Os Estados Unidos poderiam manter o controle da Venezuela e de seu petróleo por vários anos, disse Donald Trump em entrevista publicada nesta quinta-feira (8) pelo The New York Times, na qual o presidente celebrou a “ótima relação” com o governo interino em Caracas.

As forças americanas lançaram um ataque na Venezuela em 3 de janeiro para derrubar o presidente Nicolás Maduro, que foi levado para Nova York junto com sua esposa, Cilia Flores, sob acusações de tráfico de drogas.

“Só o tempo dirá”, declarou Trump quando o The New York Times lhe perguntou por quanto tempo os Estados Unidos pretendem manter o controle da Venezuela.

Quando questionado se se referia a três meses, seis meses ou um ano, Trump respondeu: “Eu diria muito mais”.

A operação americana, que incluiu comandos terrestres, bombardeios aéreos e uma enorme força naval, deixou 100 mortos e feriu Maduro e a esposa, afirmou o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, na quarta-feira, aumentando assim o número de mortos confirmado até então.

Nesse contexto, o governo Trump declarou abertamente que os Estados Unidos ditarão as decisões do governo interino venezuelano, liderado por Delcy Rodríguez, e controlarão indefinidamente as vendas de petróleo do país.

“Obviamente, neste momento temos a capacidade máxima de exercer pressão sobre as autoridades interinas da Venezuela”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

– “Uma mancha” –

A relação entre a Venezuela e os Estados Unidos ficou com “uma mancha” após o ataque e a captura do presidente Nicolás Maduro, declarou Delcy Rodríguez na quarta-feira, que, no entanto, concordou em negociar com Washington a venda do petróleo.

A presidência interina de Rodríguez tem duração máxima de 180 dias, após os quais o governo deverá convocar eleições.

A empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) “está atualmente negociando com os Estados Unidos a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais existentes entre os dois países”, afirmou um comunicado da empresa.

A indústria petrolífera venezuelana está sujeita a sanções dos EUA desde 2019, durante o primeiro mandato de Trump. Atualmente, a Chevron é a única multinacional que opera no país, devido a uma licença especial.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, havia declarado anteriormente que Washington controlaria as vendas de petróleo venezuelano “indefinidamente”.

Além disso, Trump afirmou que a Venezuela só comprará produtos fabricados nos EUA com o dinheiro dessas vendas.

Trump anunciou na terça-feira que o governo interino de Delcy Rodríguez entregaria até 50 milhões de barris de petróleo para venda sob o controle de Washington.

A Venezuela possui aproximadamente um quinto das reservas mundiais de petróleo, cerca de 303 bilhões de barris, principalmente petróleo bruto pesado e extrapesado. Sua produção atual gira em torno de um milhão de barris por dia.

– Esclarecer “divergências” –

A queda de Maduro provocou outras reações diplomáticas, como o primeiro telefonema na noite de quarta-feira entre o presidente colombiano, Gustavo Petro, e Trump.

Petro, que foi o centro de uma acirrada troca de farpas com Trump, ligou para ele, e os dois combinaram de se encontrar em breve na Casa Branca, segundo uma mensagem que Trump publicou em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

Petro “ligou para explicar a situação das drogas e outras divergências que tivemos. Gostei da ligação e do tom da conversa”, disse Trump.

Petro revelou que, após a prisão de Maduro, ligou para Delcy Rodríguez dois dias atrás e propôs um diálogo “mundial” para “estabilizar” a Venezuela.

– “Oportunidade” –

Os Estados Unidos planejam depositar todos os lucros das vendas de petróleo em contas sob seu controle “e esses fundos serão distribuídos em benefício do povo americano e do povo venezuelano”, afirmou Karoline Leavitt.

“Continuamos mantendo estreita coordenação com as autoridades interinas, e suas decisões continuarão sendo ditadas pelos Estados Unidos da América”, declarou.

Na sexta-feira, Trump se reunirá com representantes de empresas petroleiras americanas na Casa Branca para discutir “a imensa oportunidade que se apresenta a elas” na Venezuela, disse Leavitt.

“Não estamos roubando o petróleo de ninguém”, afirmou o secretário de Energia.

Atualmente, a China é o principal cliente do petróleo venezuelano, que chega aos seus portos a preços reduzidos devido às sanções americanas e à dificuldade de transportá-lo.

