Trump descarta indultar ‘Diddy’ Combs

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não considera conceder perdão presidencial a Sean “Diddy” Combs, condenado a quatro anos de prisão por crimes relacionados à prostituição.

Em uma entrevista ao New York Times publicada nesta quinta-feira (8), Trump descartou que vá indultar outras figuras públicas importantes, como o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro.

O músico e empresário do entretenimento, de 56 anos, foi condenado em julho de 2025 por transportar pessoas entre estados para o exercício da prostituição.

Um júri o absolveu das acusações de tráfico sexual e extorsão. Trump afirmou que Combs lhe enviou uma carta solicitando o perdão.

Na entrevista realizada na quarta-feira, Trump também descartou perdoar o magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 anos de prisão, e o ex-senador democrata Robert Menendez, que cumpre uma pena de 11 anos por aceitar subornos.

Questionado sobre se indultará Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis condenado pelo assassinato, em 2020, de George Floyd — cuja morte desencadeou protestos em todo o país por justiça racial —, Trump respondeu: “Não me pediram”.

No dia em que tomou posse como presidente pela segunda vez, em 20 de janeiro de 2025, Trump indultou mais de 1.500 pessoas condenadas ou que enfrentavam acusações por sua participação no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

Em novembro passado, o magnata americano perdoou o ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos de prisão por acusações de narcotráfico.

