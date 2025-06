Trump diz à ABC que é ‘possível’ que os EUA se envolvam no conflito Irã-Israel

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (15) que os Estados Unidos podem se envolver no conflito entre Israel e Irã e expressou sua disposição de aceitar o papel de mediador de seu homólogo russo, Vladimir Putin, segundo declarações a uma jornalista da ABC News.

Em uma entrevista fora das câmeras com a principal correspondente política da ABC News, Rachel Scott, o líder republicano também disse que as conversas sobre o programa nuclear do Irã continuam e que Teerã “gostaria de chegar a um acordo”.

“É possível que possamos nos envolver” no conflito em curso, afirmou Trump segundo a publicação no perfil no X de Scott.

O presidente insistiu que os Estados Unidos “não estão neste momento” envolvidos nas ações militares entre Israel e Irã, dois adversários históricos do Oriente Médio.

Quanto à possibilidade de Putin mediar o conflito, Trump disse: “Ele está pronto. Ele me ligou para isso. Tivemos uma longa conversa a respeito”.

Israel e Irã se bombardearam intensamente neste domingo pelo terceiro dia consecutivo, após os ataques em larga escala de Israel que visavam paralisar a infraestrutura nuclear e militar do Irã, o que provocou represálias.

Omã, mediador nas conversas sobre o armamento nuclear iraniano, disse que a sexta rodada de conversas entre Irã e Estados Unidos prevista para este fim de semana foi cancelada.

Trump afirmou que ambas as partes continuam as discussões.

“Não, não há prazo” para que o Irã se sente para negociar, respondeu quando lhe perguntaram se havia um limite de tempo para que Teerã voltasse à mesa.

“Mas eles estão conversando. Eu gostaria de chegar a um acordo. Eles estão conversando. Continuam conversando”, afirmou Trump, segundo Scott.

Trump sugeriu que “algo” como o confronto entre Israel e Irã “tinha” que acontecer para impulsionar as conversas sobre um acordo nuclear. “Pode ter forçado que um acordo se concretize mais rápido, na verdade”, opinou Trump.

