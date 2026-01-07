Trump diz duvidar que Otan esteja ao lado dos EUA em caso de necessidade

O presidente americano, Donald Trump, expressou dúvidas de que seus parceiros no tratado de defesa do Atlântico Norte (Otan) apoiem os Estados Unidos caso Washington necessite, segundo uma publicação em sua rede Truth Social nesta quarta-feira (7).

“Sempre estaremos lá para a Otan, mesmo que eles não estejam lá para nós”, escreveu, um dia após a Casa Branca assegurar que a via militar está entre as possíveis formas de conseguir a anexação da Groenlândia, território da Dinamarca, uma aliada da Otan.

O presidente americano repetiu em sua mensagem que os gastos militares de muitos membros do tratado eram insuficientes até que ele interveio.

“Os Estados Unidos pagavam, estupidamente, por eles! Com todo o respeito, eu os fiz chegar a 5% do PIB” destinado ao orçamento de defesa, afirmou.

Trump manteve seu costume de enviar mensagens ambíguas: “São todos meus amigos”, disse em referência aos membros da Otan.

Mas faz uma denúncia em tom pessoal: “Lembrem também que eu sozinho pus fim a 8 guerras e a Noruega, membro da Otan, decidiu estupidamente não me conceder o Prêmio Nobel da Paz”.

“O único país que China e Rússia temem e respeitam são os Estados Unidos reconstruídos por DJT”, concluiu, utilizando suas iniciais.

