Trump diz que não é fã do papa após mensagem de Leão XIV contra a guerra

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo (12) que não é um “grande fã” do papa Leão XIV, depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz.

“Não sou um grande fã do papa Leão XIII. Ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em deter o crime”, disse Trump à imprensa na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland.

O presidente americano acusou o pontífice de “brincar com um país que quer uma arma nuclear”.

No sábado, o papa americano de 70 anos implorou publicamente aos governantes pelo fim da violência: “Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra!”.

Em uma de suas críticas mais contundentes aos conflitos que abalam o planeta, especialmente no Oriente Médio, Leão XIV declarou que é necessária fé “para enfrentar juntos, como humanidade e com humanidade, esta hora dramática da história”.

Pouco depois, Trump publicou uma longa mensagem em sua rede Truth Social, na qual acusou, sem fundamento, Leão XIV de apoiar o programa de armamento nuclear iraniano, de ter sido contrário à operação militar americana na Venezuela em janeiro e de se reunir com simpatizantes do ex-presidente democrata Barack Obama, entre outras coisas.

“Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito, DE MANEIRA AVASSALADORA, ou seja, reduzir a criminalidade a níveis historicamente baixos e criar o maior mercado de ações da história”, escreveu o mandatário.

Ele incluiu na mensagem uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparece, com toga branca e vermelha, colocando a mão sobre a testa de um paciente em uma cama de hospital, cercado por pessoas em oração, e com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, além da Estátua da Liberdade, aviões de combate, águias e outras figuras no céu.

Como em outras ocasiões, Leão XIV não mencionou nenhum líder político, nem apontou nenhum país em particular.

Desde sua eleição em maio de 2025, Leão XIV, nascido em Chicago, adotou uma postura clara contra algumas decisões do governo Trump, mantendo ao mesmo tempo abertos os canais de comunicação.

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