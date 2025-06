Trump diz que UE não ofereceu ‘acordo justo’ sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que a União Europeia (UE) ainda não ofereceu um “acordo justo” nas negociações comerciais com Washington.

O republicano anunciou tarifas generalizadas tanto para parceiros quanto para adversários, embora tenha adiado sua implementação até 9 de julho.

Mas Trump também impôs tarifas adicionais ao setor automobilístico, ao de aço e de alumínio, o que impactou vários dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo a UE.

“Estamos conversando, mas ainda não sinto que estejam oferecendo um acordo justo”, disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One ao retornar da cúpula do G7 no Canadá.

“E faremos um bom acordo ou eles simplesmente pagarão o que dissermos que pagarão”, acrescentou o presidente, que deixou a reunião de líderes prematuramente devido ao conflito entre Israel e Irã.

Pouco antes de partir, Trump se reuniu brevemente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que descreveu o encontro como uma “discussão boa e intensa”, em declarações a jornalistas.

“Claro, é complexo, mas estamos avançando e isso é bom”, comentou a líder europeia após as críticas de Trump à posição da UE.

Ela acrescentou que as negociações com os Estados Unidos estão em andamento, até mesmo nesta terça-feira, à margem do G7, e considerou que ambas as partes estão trabalhando intensamente para alcançar um acordo antes que as tarifas entrem em vigor, em julho.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, permanece na cúpula liderando as negociações com os outros países do G7.

“Desde o início, deixei muito claro que uma solução negociada é minha solução favorita”, acrescentou a chefe da Comissão Europeia, embora tenha alertado que o bloco está pronto para tomar medidas de retaliação se o diálogo for interrompido.

