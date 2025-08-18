The Swiss voice in the world since 1935

Trump propõe compromissos de segurança para a Ucrânia em reuniões com líderes europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que a Rússia estaria disposta a aceitar garantias de segurança para a Ucrânia em um acordo de paz, durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e outros líderes europeus na Casa Branca.

Trump se mostrou otimista sobre a possibilidade de encerrar a invasão russa, e disse estar disposto a participar de uma reunião com o líder ucraniano e o presidente russo, Vladimir Putin, que recebeu no Alasca na última sexta-feira.

Zelensky, que também se reuniu separadamente com Trump na Casa Branca, disse que a conversa com o presidente americano foi “a melhor” até o momento. “Em uma ou duas semanas, saberemos se vamos resolver isso ou se essa luta horrível vai continuar”, disse Trump no começo da reunião.

A presença dos líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, Comissão Europeia e Otan, no entanto, ressaltou o nervosismo em relação à postura de Washington perante a Ucrânia. Antes da reunião, Trump havia pressionado Kiev a abrir mão da Crimeia e a desistir do objetivo de ingressar na Otan, duas das maiores exigências de Moscou.

– ‘Garantias de segurança’ –

O presidente americano informou hoje que a reunião de cúpula no Alasca com Putin havia permitido avanços. “Em um passo muito significativo, ele concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia”, disse Trump.

O presidente americano ressaltou que nas reuniões de hoje os participantes precisariam “discutir as possíveis trocas de território” entre Rússia e Ucrânia. Segundo a imprensa, Putin pressiona os ucranianos a ceder a região oriental do Donbass em troca do congelamento da frente em outras áreas. Kiev rejeita qualquer medida desse tipo.

Zelensky comemorou o encontro com Trump e ressaltou a importância de que os Estados Unidos “enviassem sinais tão contundentes” sobre as garantias de segurança ocidentais.

O clima do encontro entre os dois líderes foi muito mais tranquilo do que em fevereiro, quando Trump e seu vice-presidente, JD Vance, repreenderam publicamente o ucraniano por não se mostrar “grato” pelo apoio americano.

Desta vez, Trump chegou a elogiar Zelensky por seu paletó preto, após o ucraniano ser criticado pela imprensa conservadora por não ter usado terno na visita anterior.

– Cessar-fogo –

Os europeus agradeceram Trump e pediram uma paz duradoura. “Estou muito emocionado. Aproveitemos ao máximo o dia de hoje”, disse o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu uma reunião entre quatro partes que inclua os europeus para discutir o conflito em seu continente. Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, rejeitou a proposta de Trump de buscar um acordo de paz sem um fim imediato da hostilidade: “Não consigo imaginar a próxima reunião acontecendo sem um cessar-fogo, então vamos trabalhar nisso e tentar pressionar a Rússia.”

A reunião entre Trump e Putin no Alasca não resultou em um cessar-fogo para a guerra, que começou em fevereiro de 2022, com uma invasão em larga escala pela Rússia. Ataques russos na noite passada mataram sete pessoas na Ucrânia, incluindo duas crianças.

