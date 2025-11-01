Trump revela banheiro reformado da Casa Branca

afp_tickers

2 minutos

Demolir a Ala Leste da Casa Branca parece não ter sido suficiente para Donald Trump: o presidente americano apresentou nesta sexta-feira (31) o resultado de uma reforma do Banheiro Lincoln, que ganhou elementos dourados e de mármore.

A versão anterior do banheiro, de cerca de 80 anos, tinha azulejos verde-claros e iluminação fluorescente, segundo uma foto publicada por Trump na rede Truth Social. Agora, as instalações contam com metais e espelhos dourados, além de paredes de mármore branco e cinza, revelou o presidente, em mais de 20 fotos publicadas.

“Reformei o Banheiro Lincoln da Casa Branca. Ele foi renovado na década de 1940 com azulejos verdes no estilo art déco, o que era totalmente inapropriado para a época de Lincoln”, publicou Trump. “Eu o fiz em mármore Statutario polido preto e branco. Isso era muito apropriado para a época de Abraham Lincoln, e, na verdade, poderia ser o mármore original!”, acrescentou.

A revelação é feita dias após Trump gerar polêmica ao demolir toda a Ala Leste da Casa Branca para construir um salão de baile gigante. A reforma do banheiro, no entanto, foi a primeira grande obra realizada na residência presidencial.

O banheiro fica perto do Quarto Lincoln, um cômodo localizado no segundo andar da mansão onde reside o presidente dos Estados Unidos. O quarto funcionava como escritório e sala de reunião do falecido presidente, e ganhou um novo nome em 1945, quando Harry Truman ordenou que ele fosse decorado com móveis da época de Lincoln, segundo a Associação Histórica da Casa Branca.

O empresário Elon Musk afirmou ter dormido várias vezes no quarto, a convite de Trump, quando chefiava o Departamento de Eficiência Governamental.

Donald Trump, um bilionário de 79 anos que trabalhava no ramo imobiliário, embarcou com entusiasmo em uma série de projetos de reforma e construção que muitos críticos consideram de mau gosto.

dk/sst/ad/cr/lb