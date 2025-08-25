Tufão Kajiki atinge Vietnã e provoca deslocamento de dezenas de milhares de pessoas

O tufão Kajiki atingiu o Vietnã nesta segunda-feira (25) com rajadas de vento de mais de 130 quilômetros por hora e forçou o deslocamento de dezenas de milhares de moradores ao longo da costa do Golfo de Tonkin.

Kajiki, o quinto tufão a atingir o Vietnã este ano, provocou ondas de 9,5 metros antes de atingir o solo às 15h00, horário local (05h00 no horário de Brasília), entre as províncias de Nghe An e Ha Tinh, na costa central do país.

Quase 30.000 moradores do litoral foram retirados da região e 16.000 militares foram mobilizados para responder à emergência. O ciclone também causou o fechamento de dois aeroportos locais e o cancelamento de 35 voos.

A cidade costeira de Vinh acordou com um dilúvio nesta segunda-feira, com a maioria de seus comércios fechados e protegidos por sacos de areia.

“Nunca ouvi falar de um tufão dessa magnitude em nossa cidade”, disse Le Manh Tung, de 66 anos, em um ginásio em Vinh, onde havia famílias deslocadas.

“Estou um pouco assustado, mas temos que aceitar; não há nada que possamos fazer”, disse à AFP.

Kajiki atingiu a costa com ventos entre 118 e 133 quilômetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Previsões Hidrometeorológicas do Vietnã.

“A chuva continuará hoje e amanhã. Com essa enorme quantidade de precipitação, os riscos de enchentes e transbordamentos repentinos nos rios são muito altos”, alertou Mai Van Khiem, diretor do centro.

Enquanto isso, na ilha de Hainan, localizada no Golfo e ao sul da China, cerca de 20.000 moradores tiveram que deixar suas casas.

Mais de 100 pessoas morreram ou continuam desaparecidas este ano devido a desastres naturais no Vietnã, segundo o governo.

As perdas econômicas decorrentes dos desastres são avaliadas em mais de 21 milhões de dólares (R$ 114,2 milhões, na cotação atual).

Os cientistas afirmam que a mudança climática causada pela atividade humana torna os eventos climáticos mais intensos e imprevisíveis, o que faz com que as enchentes e tempestades sejam mais destrutivas, especialmente nos trópicos.

