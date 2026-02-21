The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Tumba de mais de mil anos é descoberta no Panamá

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Uma tumba de mais de mil anos, contendo restos humanos e peças de ouro e cerâmica, foi encontrada em uma região do Panamá onde arqueólogos realizam escavações há duas décadas, informou nesta sexta-feira (20) à AFP a pesquisadora responsável pelo projeto.

A descoberta aconteceu em El Caño, no distrito de Natá, a cerca de 200 km da Cidade do Panamá, onde cientistas e arqueólogos já encontraram outros vestígios de culturas pré-hispânicas.

As ossadas estão cercadas de objetos de ouro e peças de cerâmica decoradas com imagens tradicionais, o que indica que corresponderiam a pessoas de “status elevado”, segundo a arqueóloga Julia Mayo.

A pesquisadora indicou que a tumba foi construída entre 800 e 1000 d.C.. “A pessoa com o ouro é a de status mais elevado do grupo.”

O sítio arqueológico de El Caño tem relação com as sociedades que habitaram as províncias centrais do Panamá entre os séculos VIII e XI. Segundo Julia, nove tumbas “semelhantes” à divulgada hoje foram escavadas no local. “Enterraram sua gente ali durante 200 anos.”

O Ministério da Cultura do Panamá descreveu a descoberta como de “grande relevância para a arqueologia panamenha e para o estudo das sociedades pré-hispânicas do istmo centro-americano”.

Segundo especialistas, a escavação mostra que, para essas culturas, a morte não representava o fim, e sim uma transição para outra fase, em que o status social também era importante.

A descoberta fornecerá novas informações sobre a organização social, o poder político, as redes de intercâmbio e as práticas rituais, entre outros aspectos, destacou o ministério. 

jjr/axm/cr/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR