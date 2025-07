UE anuncia 18º pacote de sanções contra a Rússia, concentrado no petróleo

A União Europeia (UE) alcançou um acordo nesta sexta-feira (18) para um novo pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, o 18º, que inclui uma redução do preço máximo do petróleo russo que pode ser exportado, informaram fontes oficiais.

O conjunto de medidas restritivas foi acordado com a esperança de que os Estados Unidos se unam em breve às sanções, em uma tentativa de forçar a Rússia a fazer concessões e aceitar negociar o fim do conflito.

“A UE acaba de aprovar um dos pacotes de sanções mais duros contra a Rússia”, celebrou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, em uma mensagem na rede social X.

Em resposta, o governo russo afirmou que as medidas serão “contraproducentes”.

“Cada pacote adiciona um efeito negativo para os países que se unem às sanções”, disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, que acrescentou que as medidas serão analisadas “para minimizar as consequências”.

Os pacotes de sanções começaram a ser adotados pela UE pouco após o início da invasão russa à Ucrânia, em 2022, e o bloco adicionou restrições desde então e insiste em sua eficácia.

Uma mensagem divulgada pela equipe de Kallas afirma que “cada sanção enfraquece a capacidade da Rússia de fazer a guerra. A mensagem é clara: a Europa não recuará em seu apoio à Ucrânia”.

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, aplaudiu a definição do novo pacote de sanções contra a Rússia. “Esta decisão é essencial e oportuna, especialmente agora, como uma resposta ao fato de que a Rússia intensificou a brutalidade de seus ataques”, afirmou.

O chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz, disse que, com o novo pacote, o bloco mantém “a pressão sobre a Rússia”.

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noel Barrot, disse que o conjunto de medidas “não tem precedentes”.

“Em conjunto com os Estados Unidos, vamos forçar Vladimir Putin a um cessar-fogo na Ucrânia”, disse.

– “Frota fantasma” –

As negociações sobre o 18º pacote de sanções haviam esbarrado até agora na oposição da Eslováquia, devido ao temor dos efeitos internos das medidas, apesar de o país ter recebido garantias da UE.

O novo conjunto de medidas determina uma redução nos preços máximos do petróleo russo exportado para terceiros países em todo o mundo, a 15% abaixo do valor de mercado.

O teto é uma iniciativa do G7, com o objetivo de limitar a quantidade de dinheiro que a Rússia obtém com a exportação de petróleo.

O G7 já implementou um limite de preço no petróleo russo de cerca de 60 dólares por barril e a tendência agora é reduzir o valor máximo para 48 dólares.

Com o novo pacote de medidas restritivas, a UE adicionou quase 70 navios à lista de sanções por pertencerem à chamada “frota fantasma”, utilizada pela Rússia para evitar restrições adotadas anteriormente.

Assim, o número de navios incluídos na lista de sanções chega a 419. A “frota fantasma”, integrada frequentemente por navios obsoletos e não registrados, opera principalmente no Mar Báltico e com tripulações sem experiência.

O conjunto de medidas aprovado nesta sexta-feira também inclui sanções a uma refinaria de petróleo de propriedade russa na Índia e a dois bancos chineses.

As sanções foram acordadas pelos representantes permanentes dos países da UE em Bruxelas e deverão ser adotadas formalmente a nível ministerial nesta sexta-feira.

