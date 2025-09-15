The Swiss voice in the world since 1935

Um em cada seis pais nos EUA rejeita o plano padrão de vacinação

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um em cada seis pais nos Estados Unidos evita ou adia o programa padrão de vacinação infantil, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (15) que aponta falta de confiança nas imunizações e nas autoridades de saúde. 

A pesquisa, realizada pelo jornal The Washington Post e pela ONG KFF com mais de 2.500 pais, destaca a crescente desconfiança dos americanos em relação às vacinas desde a pandemia de covid-19. 

A pesquisa indicou que cerca de 9% decidiram não vacinar seus filhos contra poliomielite ou contra sarampo, caxumba e rubéola. 

Especialistas em saúde pública alertam que essa tendência corre o risco de desencadear o retorno de doenças potencialmente fatais que a vacinação infantil rotineira eliminou em grande parte. 

Os Estados Unidos experimentaram em 2025 o pior surto de sarampo em mais de 30 anos, com mais de 1.400 casos confirmados no total e três mortes. 

A pesquisa também revelou que os pais que adiaram ou evitaram a vacinação de seus filhos tendem a ser brancos, conservadores, muito religiosos e, em alguns casos, educam seus filhos em casa. 

A resistência às vacinas cresceu nos Estados Unidos nos últimos anos, alimentada em grande parte por afirmações desmentidas que vinculam as vacinas ao autismo. 

Segundo a pesquisa, os pais mostraram-se ainda menos propensos a imunizar seus filhos contra a covid-19 ou a gripe: aproximadamente metade disse não ter vacinado seus filhos contra a gripe no ano passado, e 56% indicaram que não confiavam na segurança das vacinas contra a covid-19 para crianças. 

O secretário de Saúde do presidente Donald Trump, o cético em vacinas Robert Kennedy Jr., iniciou uma profunda reforma na política de vacinação do país. 

Ainda assim, a pesquisa mostrou que a maioria dos pais americanos apoia o programa de vacinação; 81% disseram que as escolas públicas deveriam continuar exigindo vacinas contra sarampo e poliomielite.

mdo/md/ad/mar/jc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
36 Curtidas
27 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR