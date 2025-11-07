Cada vez mais pessoas se sentem excluídas do mundo digital
Na Suíça, uma proporção cada vez maior da população se sente alienada da sociedade digital. Há dez anos, uma em cada duas pessoas se considerava parte desse mundo. Em 2025, apenas um terço compartilha essa opinião.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Zurique, publicado na quinta-feira (6), que analisa as implicações sociais, políticas e econômicas do desenvolvimento da internet ao longo do tempo. Os resultados para 2025 baseiam-se em uma pesquisa online representativa realizada pela gfs.bern entre 1.078 usuários da internet com 14 anos ou mais.
O estudo constatou que o sentimento de inclusão é particularmente baixo entre pessoas com 70 anos ou mais. A faixa etária de 20 a 29 anos, por outro lado, se sente muito mais integrada. De acordo com a Universidade de Zurique, a inteligência artificial (IA) ampliou a diferença entre as gerações.
Mostrar mais
As novidades da inteligência artificial em 2025
Essa diferença de idade também se reflete no consumo digital. Jovens de 20 a 29 anos passam 8,4 horas por dia na internet.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.