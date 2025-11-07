Cada vez mais pessoas se sentem excluídas do mundo digital

Cada vez mais pessoas se sentem excluídas do mundo digital. Keystone-SDA

Na Suíça, uma proporção cada vez maior da população se sente alienada da sociedade digital. Há dez anos, uma em cada duas pessoas se considerava parte desse mundo. Em 2025, apenas um terço compartilha essa opinião.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en More and more people feel excluded from digital world ler mais More and more people feel excluded from digital world

Français fr De plus en plus de gens se sentent exclus de l’univers numérique original ler mais De plus en plus de gens se sentent exclus de l’univers numérique

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Zurique, publicado na quinta-feira (6), que analisa as implicações sociais, políticas e econômicas do desenvolvimento da internet ao longo do tempo. Os resultados para 2025 baseiam-se em uma pesquisa online representativa realizada pela gfs.bern entre 1.078 usuários da internet com 14 anos ou mais.

O estudo constatou que o sentimento de inclusão é particularmente baixo entre pessoas com 70 anos ou mais. A faixa etária de 20 a 29 anos, por outro lado, se sente muito mais integrada. De acordo com a Universidade de Zurique, a inteligência artificial (IA) ampliou a diferença entre as gerações.

Mostrar mais

Mostrar mais IA suíça As novidades da inteligência artificial em 2025 Este conteúdo foi publicado em 2025 é o ano da IA na Suíça: novas regulamentações, veículos autônomos, combate a fake news e um ‘Swiss ChatGPT’ estão em pauta. ler mais As novidades da inteligência artificial em 2025

Essa diferença de idade também se reflete no consumo digital. Jovens de 20 a 29 anos passam 8,4 horas por dia na internet.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos