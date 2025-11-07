The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Cada vez mais pessoas se sentem excluídas do mundo digital

imagem
Cada vez mais pessoas se sentem excluídas do mundo digital. Keystone-SDA

Na Suíça, uma proporção cada vez maior da população se sente alienada da sociedade digital. Há dez anos, uma em cada duas pessoas se considerava parte desse mundo. Em 2025, apenas um terço compartilha essa opinião.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Zurique, publicado na quinta-feira (6), que analisa as implicações sociais, políticas e econômicas do desenvolvimento da internet ao longo do tempo. Os resultados para 2025 baseiam-se em uma pesquisa online representativa realizada pela gfs.bern entre 1.078 usuários da internet com 14 anos ou mais.

O estudo constatou que o sentimento de inclusão é particularmente baixo entre pessoas com 70 anos ou mais. A faixa etária de 20 a 29 anos, por outro lado, se sente muito mais integrada. De acordo com a Universidade de Zurique, a inteligência artificial (IA) ampliou a diferença entre as gerações.

Essa diferença de idade também se reflete no consumo digital. Jovens de 20 a 29 anos passam 8,4 horas por dia na internet.

Adaptação: Fernando Hirschy

