Captura de Nicolás Maduro, o domínio tecnológico dos EUA e orientações atualizadas sobre vacinação

Os venezuelanos festejando em Santiago, no Chile, no sábado, depois de o presidente venezuelano Nicolás Maduro ter sido capturado e levado de avião para os EUA. Keystone/Swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três temas centrais da atualidade norte-americana.

10 minutos

Nicolás Maduro, líder da Venezuela, foi capturado pelas forças armadas dos EUA em Caracas no fim de semana e levado de avião para Nova York. Ele foi indiciado por promotores norte-americanos por várias acusações, inclusive narcoterrorismo. Os jornais suíços, de modo geral, não se importaram com o resultado. Eles consideram a remoção de Maduro positiva para a Venezuela, mas não tinham tanta certeza sobre os meios.

Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, chegam ao heliporto de Wall Street em 5 de janeiro, durante seu transporte para o tribunal federal em Nova York. Keystone

Qual a importância da derrubada do ditador venezuelano Nicolás Maduro em um ataque liderado pelos EUA no sábado? Para o jornal francófono Le Temps, está claro: é um “ponto de virada potencialmente dramático no curso do mundo”.

“Não é apenas o destino desse país sul-americano que está em jogo, mas toda a geopolítica global”, escreveu o jornal em seu editorial na segunda-feira. “Donald Trump está mergulhando os EUA e o mundo em uma nova era neocolonial, uma era em que a Rússia e a China não terão mais nenhum escrúpulo em defender suas próprias esferas de influência, mesmo que isso signifique usar a força.”

Além disso, com a Venezuela, Trump pode estar apenas começando, concluiu o jornal de forma ameaçadora. “Quem pode dizer que ele não conquistará a Groenlândia, Cuba e Colômbia amanhã?”

O jornal NZZ observou que especialistas em direito internacional e políticos americanos estavam criticando a invasão. Até mesmo alguns republicanos acusaram Trump de não ter consultado o Congresso. “De um ponto de vista jurídico formal, essas acusações provavelmente estão corretas. Mas, de um ponto de vista moral […], é preciso dizer que os benefícios provavelmente superam em muito os custos da operação”, escreveu. No entanto, “ainda há trabalho a ser feito para o retorno à democracia”.

Blick também foi ambivalente. “O mundo está um ditador mais pobre. Nicolás Maduro governou a Venezuela de forma brutal, corrupta e inescrupulosa. Para se manter no poder, ele nunca se esquivou da violência contra seu próprio povo. Sua remoção […] é uma libertação para muitos venezuelanos” O golpe em Caracas, portanto, parece um sucesso, escreveu, “mas tem um gosto amargo. Com seu ataque a alvos militares e governamentais venezuelanos, Trump mostrou o que pensa do direito internacional e da integridade territorial: nada”.

Para o jornal Blick, o ataque militar de Trump tem “menos a ver com moralidade do que com interesses de poder: ele marca o retorno do imperialismo dos EUA”.

O canal público de televisão SRF destacou os interesses econômicos na Venezuela, rica em petróleo, mas disse que a greve havia desencadeado uma crise política em Washington. “Em termos de política externa, há a ameaça de uma escalada incontrolável. Internamente, Trump corre o risco de perder muito de sua credibilidade como um presidente “America First” que queria evitar aventuras militares. Se o conflito se arrastar e os soldados americanos forem feridos, é provável que a pressão aumente ainda mais.”

SRF informou que os democratas estavam acusando Trump de provocar deliberadamente o conflito para desviar a atenção dos problemas domésticos, como o aumento do custo de vida ou os Arquivos Epstein. “O que Trump apresenta como um passo em direção a mais ordem desencadeou uma coisa acima de tudo em Washington no início de um ano importante com eleições de meio de mandato: agitação política.”

Captura de Nicolás Maduro: um mundo perigoso de esferas de influência Link externo – editorial do Le Temps (francês)

Retorno ao imperialismo dos EUA Link externo – editorial do Blick (alemão)

Boas notícias para os venezuelanos, mas é preciso mais para o retorno à democracia Link externo – NZZ editorial (alemão, acesso pago)

Trump marca seu território – as coisas estão ficando sérias para a Europa Link externo – Tages-Anzeiger editorial (alemão, acesso pago)

Suíça ordena congelamento de bens de Maduro – Swissinfo

Examinando novos produtos no Apple Park, na Califórnia, em setembro de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

O boom da inteligência artificial (IA) está alimentando as empresas de tecnologia dos EUA e empurrando-as para o topo da lista das empresas listadas mais valiosas do mundo.

No final do ano passado, a fabricante de chips Nvidia, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 4,5 trilhões (CHF3,5 trilhões), ultrapassou a líder de longa data Apple, que tinha uma capitalização de mercado de cerca de quatro trilhões. Isso é mostrado em um estudo da empresa de consultoria EY.

De acordo com o estudo, relatado no jornal Tages-Anzeiger na quarta-feira, em 31 de dezembro de 2025, a Nvidia sozinha valia quase o dobro de todas as 40 empresas do principal índice DAX da Alemanha combinadas, que totalizavam US$ 2,5 trilhões. “Os sistemas de chips da Nvidia se tornaram uma tecnologia-chave para software com IA, e a empresa badalada é considerada uma referência para o estado do setor de IA”, escreveu o jornal de Zurique.

Os lugares seguintes no ranking também são ocupados por gigantes da tecnologia dos EUA: A Alphabet, empresa controladora do Google, ocupa o terceiro lugar com uma capitalização de mercado de pouco menos de US$ 3,8 trilhões, à frente da Microsoft e da Amazon.

“O ano de 2025 foi dominado pela inteligência artificial nos mercados de ações do mundo”, disse Henrik Ahlers, presidente do conselho de administração da EY. “A euforia em torno de novos aplicativos e modelos de negócios de IA levou a fortes ganhos nos preços das ações em todo o mundo. No entanto, os beneficiários estão baseados principalmente nos EUA e na Ásia.”

As empresas americanas, em particular, continuam a dominar os mercados de ações. De acordo com a EY, 60 das 100 empresas mais valiosas do mundo estão sediadas nos Estados Unidos. Há oito empresas americanas entre as dez primeiras: apenas a empresa petrolífera Saudi Aramco, em oitavo lugar, e a fabricante de chips taiwanesa TSMC, em décimo lugar, quebram o domínio.

A Suíça tem três empresas entre as 100 maiores: Roche, Novartis e Nestlé.

Apple não é mais a empresa mais cara do mundod Link externo – Tages-Anzeiger (alemão, acesso pago)

A recomendação de vacinação deve aplicar-se apenas a “11 das doenças mais graves e perigosas”, disse Trump. Keystone / Christian Beutler

Na segunda-feira, os Estados Unidos reduziram o número de vacinas recomendadas para cada criança, uma medida que, segundo especialistas em saúde pública, pode levar a hospitalizações e mortes evitáveis.

“O secretário de saúde Robert F. Kennedy Jr. é conhecido como um crítico da vacinação. O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está agora aconselhando um número significativamente menor de vacinas para crianças do que antes”, informou o Tages-Anzeiger na terça-feira.

A recomendação de vacinação deve se aplicar apenas a “11 das doenças mais sérias e perigosas”, anunciou Trump em sua plataforma Truth Social na segunda-feira. “Os pais ainda podem optar por dar a seus filhos todas as vacinas, se desejarem, e eles ainda serão cobertos pelo seguro”.

O Tages-Anzeiger disse que Trump também publicou um gráfico “com elogios incomuns à Europa”: um bebê europeu cercado por 11 seringas e um bebê americano de aparência triste cercado por 72 seringas.

SRF disse que as vacinas que agora não são mais recomendadas nos EUA incluem as vacinas contra rotavírus, hepatite A, hepatite B, infecções por RSV, meningocócica B e meningocócica ACWY.

O canal público da Suíça germanófona disse que a Academia Americana de Pediatria (AAP) criticou as novas e reduzidas recomendações de vacinação como “perigosas e desnecessárias”. “Os Estados Unidos não são a Dinamarca, e não há razão para impor o calendário de imunização dinamarquês às famílias americanas”, disse a AAP. Os riscos de doenças e os sistemas de saúde dos dois países diferem “significativamente” um do outro, afirmou.

Notícias sobre vacinação nos EUA – SRF Link externo e 24 heures Link externo (alemão, francês)

Recomendações atualizadas de imunização infantils Link externo – Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)

A próxima edição de “Notícias dos EUA” será publicada na quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Até lá!

Se você tiver algum comentário ou feedback, envie um e-mail para english@swissinfo.ch

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

