Centro suíço registra quase 300 vítimas de tráfico humano

A exploração ligada ao comércio sexual desempenha um papel importante no tráfico na Suíça. Keystone-SDA

No ano passado, 208 vítimas entraram em contato com a unidade especializada Advocacia e Apoio a Mulheres Migrantes e Vítimas de Tráfico do centro FIZ. Para outras 59, um exame está em andamento ou não é possível devido à perda de contato.

O relatório anual do FIZ, publicado na segunda-feira, mostrou que o número de vítimas de tráfico apoiadas pela organização caiu cerca de 13% em 2024 em comparação com o ano anterior (230).

A exploração ligada ao comércio sexual desempenha um papel importante no tráfico. Das 208 vítimas atendidas, o FIZ identificou 159 como vítimas de tráfico humano para exploração sexual.

Outras 45 foram exploradas para trabalhar em outros empregos. Quatro foram vítimas de outras formas de tráfico, como casamentos forçados, atividades ilegais, mendicância ou remoção de órgãos, de acordo com o centro de apoio.

Demanda por acomodação segura

A maioria das pessoas recém-admitidas no programa de proteção do centro para vítimas de tráfico humano em 2024 era da Hungria (20 pessoas), Romênia (10) e Colômbia (9).

No entanto, a demanda por refúgio para as vítimas aumentou muito. O centro abrigou 51 pessoas em acomodações seguras. Elas passaram um total de 5.677 noites no local, 19% a mais do que no ano anterior. Para lidar com o aumento da necessidade, um novo apartamento protegido foi aberto em 2024, o oitavo no total.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

