Festival de Cinema de Locarno exibirá 221 filmes

221 filmes serão exibidos no Locarno78, muitos deles sobre relacionamentos Keystone-SDA

A 78ª edição do Festival de Cinema de Locarno será realizada de 6 a 16 de agosto, com 221 filmes em cartaz, incluindo 99 estreias.

A coletiva de imprensa foi realizada, como no ano passado, no LUMA Westbau, propriedade da Fundação LUMA da presidente do festival, Maja Hoffmann.

Disputando o Leopardo de Ouro, junto com outros 16 filmes, todos em estreia mundial, estará Le Lac, do diretor Fabrice Aragno, nascido em Neuchâtel, na Suíça. O filme mostra poesia através de imagens, disse o diretor artístico do festival, Giona A. Nazzaro.

Serão exibidos 221 filmes no total, incluindo 150 longas-metragens, 70 curtas-metragens e uma série de TV. O festival será aberto com a estreia mundial na Piazza Grande de Le Pays d’Arto, de Tamara Stepanyan, uma coprodução entre a França e a Armênia.

“É claro que muitos filmes tratam do tema das relações”, disse Nazzaro. “Muitos destacam conflitos. Queríamos estruturar o programa de forma que, daqui a 30 anos, pudéssemos dizer que o festival estava atualizado”.

