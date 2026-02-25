Quatro anos de guerra: cidades suíças vão às ruas em apoio à Ucrânia

Lausanne: concerto para marcar os quatro anos desde o início da guerra na Ucrânia Keystone-SDA

Cerca de 200 pessoas participaram de um ato e concerto beneficente em Lausanne, marcando quatro anos desde o início da guerra na Ucrânia. Manifestações também ocorreram em Zurique, Genebra, Neuchâtel e Zug, com pedidos por uma paz justa e reforço das sanções contra a Rússia.

Cerca de 200 pessoas participaram na terça-feira (24) de um ato em solidariedade à Ucrânia em Lausanne, quatro anos após o início da invasão russa. O encontro ocorreu em frente à igreja de Saint-Laurent e incluiu um concerto beneficente para arrecadar recursos destinados à ajuda humanitária no país.

Cantores, um coral infantil e um grupo de jovens se apresentaram no palco montado na Place du 14 Juin. O evento começou por volta das 17h. Em panfletos distribuídos ao público, os organizadores afirmaram que “não temos o direito de nos acostumar com a guerra” e destacaram que a Ucrânia segue lutando “pela liberdade, pelo direito internacional e pela segurança de toda a Europa”.

Nos últimos dias, uma exposição fotográfica ao ar livre também foi instalada nas escadarias da igreja. Intitulada “The Brave Save Lives”, a mostra homenageia equipes de resgate do serviço nacional de emergência da Ucrânia e ficou aberta entre 20 de fevereiro e terça-feira.

Manifestações em outras cidades

Atos semelhantes ocorreram em diferentes regiões do país. Em Neuchâtel, cerca de 50 pessoas se reuniram à tarde, segundo o jornal Arcinfo. Já em Geneva, quase 300 participantes compareceram à Place des Nations, atendendo a um chamado da Missão Permanente da Ucrânia junto à ONU e de associações locais, informou a emissora pública RTS.

Em Zurich, aproximadamente mil pessoas participaram de uma manifestação pacífica no início da noite. O grupo se concentrou na Helvetiaplatz e seguiu em marcha até a Bürkliplatz, levando bandeiras ucranianas e cartazes. O protesto foi organizado pela associação Helvetia for Ukraine, que defendeu “uma paz justa” por meio da cooperação internacional.

Na cidade de Zug, cerca de 60 pessoas fizeram um protesto silencioso contra o que chamaram de “financiamento da máquina de guerra de Putin”. A mobilização foi convocada pelo Grupo por uma Suíça sem Exército (GSsA, na sigla e m francês), pela seção local do Partido Verde e por refugiados ucranianos. Os participantes pediram sanções mais duras contra a Rússia, especialmente em relação ao gás natural liquefeito russo, e a manutenção das restrições ao gasoduto Nord Stream 2.

Em mensagem publicada na rede X, o presidente da Suíça, Guy Parmelin, destacou a “imensa resiliência” do povo ucraniano e reafirmou o compromisso suíço com “uma paz justa e duradoura”, além da continuidade da ajuda humanitária e dos esforços de reconstrução.

