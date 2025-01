Venezuela fecha fronteira com Brasil por posse de Maduro

O Ministério das Relações Exteriores informou que a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil por três dias a partir desta sexta-feira (10), data em que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomou posse para um terceiro mandato consecutivo.

“O governo brasileiro informa que, por decisão das autoridades venezuelanas, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada hoje [sexta], até dia 13 de janeiro, segunda-feira”, indicou o Itamaraty em um comunicado.

Imagens divulgadas pelo portal G1 Brasília mostram a principal passagem entre os dois países, que liga o município de Pacaraima (Roraima) com a cidade venezuelana de Santa Elena de Uairén, fechada com várias grades e cones de trânsito, e alguns militares fazendo vigilância no local.

A Venezuela também ordenou o fechamento até segunda-feira das passagens fronteiriças com a Colômbia, horas antes da posse de Maduro em Caracas, alegando uma “conspiração internacional” para “perturbar a paz dos venezuelanos”.

Por ora, o governo brasileiro não informou as razões alegadas por Caracas para interromper o trânsito na fronteira.

“Historicamente, a Venezuela, em situações similares, impõe restrições à passagem em seu território pela fronteira em Pacaraima (RR)”, indicou em nota a Polícia Militar de Roraima.

Embora Lula e Maduro tenham tido uma relação próxima, elas se deterioraram depois que o Brasil decidiu não reconhecer os resultados eleitorais venezuelanos enquanto não forem divulgadas as atas das urnas e uma apuração detalhada do pleito de 28 de julho.

A oposição venezuelana reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, e denuncia fraude.

Após uma conversa telefônica realizada nesta sexta-feira, Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron, pediram a Maduro que retome “o diálogo com a oposição”.

