Novas regras de segurança no trânsito entram em vigor na Suíça

KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

As novas regulamentações da Suíça para motoristas e ciclistas entraram em vigor na segunda-feira, em um esforço para reduzir acidentes.

3 minutos

Os carros novos devem ser equipados com sistemas de assistência ao motorista e um sistema de registro de dados de acidentes, enquanto as novas bicicletas elétricas rápidas devem ser equipadas com um velocímetro.

Com essas decisões tomadas no final de dezembro, o governo quer garantir que os novos veículos apresentem os sistemas de segurança mais recentes.

Os sistemas de assistência ao motorista prescritos a partir de 1º de abril são usados, por exemplo, para alertar sobre fadiga e distrações, bem como para realizar a frenagem automática de emergência em caso de perigo. Eles também fornecem assistência ao dar ré e manobrar.

Proteção de pedestres

Os componentes aperfeiçoados dos veículos, também prescritos a partir de segunda-feira, devem garantir que o impacto seja menos violento em caso de acidente, proporcionando assim melhor proteção para pedestres e ciclistas.

Os motoristas de caminhões e ônibus devem ter um melhor campo de visão nos ângulos mortos na frente e nas laterais do veículo. Os ônibus de turismo, por outro lado, devem atender a requisitos mais rigorosos em termos de proteção contra capotamento e incêndio.

Velocímetros para bicicletas

As bicicletas elétricas rápidas terão que ser equipadas com um velocímetro a partir de segunda-feira. Isso se aplica a dispositivos de assistência por pedal capazes de atingir velocidades de até 45 km/h. Será aplicada uma multa de CHF 20 (US$ 22) por dirigir sem um velocímetro.

“Com muita frequência, os ciclistas subestimam sua velocidade. Isso é particularmente verdadeiro para pessoas em bicicletas elétricas rápidas, que às vezes excedem o limite de velocidade em zonas de 20 ou 30 km/h sem perceber”, diz Michael Rytz, especialista em segurança rodoviária da Transport and Environment Association, um grupo de lobby com sede em Berna.

“No entanto, respeitar o limite de velocidade é essencial para a coexistência e a segurança das pessoas que usam essas zonas. Poder verificar sua velocidade certamente ajudará”, acrescenta ele.

A obrigação de equipar as e-bikes rápidas com um velocímetro será aplicada inicialmente apenas às novas bicicletas vendidas a partir de abril, de acordo com o Touring Club da Suíça, uma organização automobilística. Os veículos já em circulação devem ser equipados até abril de 2027.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

