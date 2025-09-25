The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (25), após a publicação de novos dados econômicos melhores que o esperado, que moderaram as expectativas de cortes dos juros por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O Dow Jones fechou em queda de 0,38%, enquanto o índice Nasdaq recuou 0,50% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,50%.

Nesta quinta-feira, o governo americano revisou para cima sua taxa de crescimento econômico no segundo trimestre de 3,3% para 3,8% porque os consumidores gastaram mais que o esperado.

Os dados fizeram o dólar ganhar força perante o euro, a libra esterlina e o iene.

Os pedidos de seguro-desemprego caíram ao nível mais baixo desde meados de julho.

No entanto, os índices das ações cotadas na bolsa recuaram pelo terceiro dia consecutivo, após baterem recordes na segunda-feira.

A razão é que o mercado acionário “não recebeu bem os dados econômicos […] porque basicamente põem em dúvida a suposição de que o Fed reduzirá os juros várias vezes antes do fim do ano”, explicou Patrick O’Hare, analista da Briefing.com.

Agora, os analistas aguardam a publicação, nesta sexta-feira, do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o índice de inflação preferido pelo Fed.

Com base na fragilidade do mercado de trabalho, o banco central americano anunciou, na semana passada, seu primeiro corte de juros do ano e sinalizou que poderia adotar outros dois cortes até o fim de 2025.

Mas essas perspectivas foram afetadas na terça-feira, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, advertiu que “não existe um caminho livre de riscos” em relação às taxas de juros.

Quanto às empresas, “aquelas com alto valor de mercado perderam algum terreno esta semana, o que contribuiu para a queda do mercado” em geral, destacou O’Hare. 

A Alphabet, matriz da Google, teve queda de 0,56%, enquanto a Meta recuou 1,54% e a Microsoft perdeu 0,61%.

ni/nth/cr/dg/mvv/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR