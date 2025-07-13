Гибель деревни Блаттен: трагедия, потрясшая Швейцарию

Оползень в долине Лётченталь стал крупнейшей природной катастрофой, произошедшей в Швейцарии за последние десятилетия.

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Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках. Надежда Капоне

Работаю в SWI swissinfo с 2013 года - с момента создания русскоязычной редакции. Моя главная задача - следить за тем, чтобы статьи на русскоязычной странице были точно переведены и должным образом адаптированы. Я родилась в Москве, закончила исторический факультет МГУ и изучала журналистику в Нидерландах. Мои рабочие языки, помимо родного русского, - немецкий, английский и итальянский.

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В конце мая 2025 года в швейцарской долине Лётченталь (Lötschental), кантон Вале, сошёл масштабный горный оползень. Уже сейчас его называют одной из самых разрушительных природных катастроф в стране за последнее столетие. Напомним, что 28 мая с северного склона горы Кляйнес-Нестхорн (Kleines Nesthorn) обрушился ледник Бирх (Birchgletscher). Миллионы тонн льда, камней и грунта устремились вниз по склону, накрыв деревню Блаттен (Blatten).

Благодаря ранней эвакуации, начавшейся ещё 19 мая, масштабных жертв удалось избежать. Однако один человек до сих пор числится пропавшим без вести и, вероятно, погиб. Оползень перегородил реку Лонца (Lonza), образовав естественную запруду и временное озеро. Эта трагедия напомнила, что Швейцария — это не только живописные альпийские пейзажи и туристические маршруты, но и зона повышенного природного риска.

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Скальные обвалы, оползни и сели происходят всё чаще — в том числе в районах, которые ещё недавно считались стабильными. На этом фоне в стране вновь звучат вопросы: насколько устойчивой остаётся жизнь в горных деревнях? Не становится ли проживание в Альпах слишком опасным и экономически нерентабельным? Газета Neue Zürcher Zeitung даже выдвинула идею «отступления из Альп» — чем меньше людей живёт в горах, тем ниже инфраструктурные расходы и тем меньше риск для жизни.

Однако это предложение вызвало резкую критику со стороны читательской аудитории. А как обстоят дела в вашем регионе? Случались ли у вас природные катастрофы? Насколько надёжно работают в вашей стране службы спасения? Делитесь своими историями и наблюдениями в комментариях.

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