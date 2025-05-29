The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Адаптация к изменению климата

Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.
Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны. Keystone-SDA

Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны. Об этом сообщают кантональные власти. Большая часть деревни Блаттен оказалась засыпанной, остальные дома частично затоплены.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно оперативному докладу штаба по чрезвычайным ситуациям, опубликованному в четверг днём, 29 мая 2025 года, угроза схода новых селевых потоков сохраняется по обеим сторонам долины. Обстановка на горе Кляйне Нестхорн остаётся нестабильной. В зону риска входят ещё сотни тысяч кубометров скальных пород. Кроме того, новые оползни могут быть вызваны скоплением неустойчивой массы из камней, льда и воды, собравшейся в долине.

Показать больше

Как уточняется в отчёте штаба по чрезвычайным ситуациям, в среду, 28 мая, практически весь ледник Бирх (Birchgletscher), располагавшийся над Блаттеном, обрушился в долину. В результате на дне долины сформировался слой льда и обломков толщиной в несколько десятков метров и длиной около двух километров. Почти вся деревня была погребена под завалами, а река Лонца оказалась перекрыта. Это привело к образованию озера, которое затопило дома, уцелевшие при обвале. По словам кантональных властей, основная угроза сейчас связана с поведением реки и объёмом накопленной воды.

Читайте подробнее:

Показать больше
Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Показать больше

Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Этот контент был опубликован на Оползни и селевые потоки в Швейцарии становятся всё более частыми. Они делают небезопасными даже те районы, где люди жили веками.

Читать далее Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

В случае перелива через завалы возможен новый сход селей. На месте продолжают присутствовать спасательные службы. Армия проводит первичную оценку обстановки и готова при необходимости мобилизовать дополнительные силы. Уже задействованы значительные ресурсы, включая подразделения гражданской обороны. Штаб по чрезвычайным ситуациям запросил дополнительные средства: насосы, тяжёлую технику для расчистки, оборудование для вывоза обломков и осветительные мачты.

Для доставки техники по воздуху запрошена помощь армии. К работе также привлечены специализированные инженерные бюро. Дорога от деревни Гоппенштайн (Goppenstein) в направлении Блаттена остаётся закрытой. Проезд разрешён только местным жителям и аварийным службам. Кантон Вале заявляет о готовности задействовать все доступные ресурсы, чтобы оказать максимальную помощь пострадавшему населению.

Новое озеро?

Между тем озеро, образовавшееся в Блаттене из-за перекрытия русла Лонцы, продолжает наполняться. Об этом утром в четверг 29 мая в ответ на запрос агентства Keystone-SDA сообщил представитель штаба. В целях предосторожности ещё в среду были эвакуированы несколько зданий в деревнях Вилер (Wiler) и Киппель (Kippel). По словам представителя штаба, существует риск, что большие объёмы воды, если они прорвут естественную дамбу, могут размыть значительные участки местности вдоль реки.

Показать больше
Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Показать больше

Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Этот контент был опубликован на Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Читать далее Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Стихийное бедствие, напомним, произошло днём в среду, 28 мая: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале, Швейцария. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника в долине Лётченталь (кантон Вале) в среду, ощущались по всей Швейцарии. По данным специалистов Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), это было одно из крупнейших массовых смещений грунта, когда-либо зафиксированных в стране.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

В предшествующие дни Швейцарская сейсмологическая служба (Schweizerischer Erdbebendienst / SED) при ETHZ зарегистрировала несколько небольших камнепадов на склоне горы Кляйне Нестхорн. Об этом было сообщено на её официальной онлайн-странице. Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы.

Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. Сигналы были зарегистрированы станциями SED по всей территории Швейцарии. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден).

Читайте также:

Показать больше
Показать больше
Селевые потоки в регионе Лосталло, кантон Граубюнден, 25 июня 2024 года.

Показать больше

Как защитить дома и людей от оползней: опыт Швейцарии

Этот контент был опубликован на Помочь своевременно распознавать такого рода угрозы могли бы современные системы мониторинга. Однако есть здесь и более радикальные решения. Они нравятся не всем.

Читать далее Как защитить дома и людей от оползней: опыт Швейцарии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
21 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Показать больше

Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Этот контент был опубликован на Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Читать далее Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь
Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Показать больше

Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Этот контент был опубликован на Федеральный центр требует от кантонов повысить уровень занятости украинских беженцев с видом на жительство категории S.

Читать далее Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой
Женева предложена в качестве возможной площадки для переговоров между Украиной и Россией.

Показать больше

Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?

Этот контент был опубликован на Женева предложена в качестве возможной площадки для переговоров между Украиной и Россией.

Читать далее Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?
Осенью 2023 года Азербайджан с применением военной силы установил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. Согласно международному праву, регион всегда был частью Азербайджана.

Показать больше

Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху

Этот контент был опубликован на В Швейцарии сформирован парламентский комитет, нацеленный на продвижение мирной инициативы по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Читать далее Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху
Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса.

Показать больше

О чем будет голосовать Швейцария в сентябре?

Этот контент был опубликован на Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса.

Читать далее О чем будет голосовать Швейцария в сентябре?
«Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет». Так оценивает ситуацию Мартин Пфистер, новый министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

Показать больше

Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию

Этот контент был опубликован на «Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет, страна должна взять её защиту в свои руки».

Читать далее Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Неустойчивые склоны, селевые потоки и камнепады — постепенное истончение в результате таяния слоя вечной мерзлоты может стать источником серьезных проблем для горных регионов планеты, включая швейцарские Альпы.

Показать больше

Как противодействовать таянию вечной мерзлоты? 

Этот контент был опубликован на Ученые из Швейцарии активно участвуют в исследовательских проектах с целью изучения этой проблемы и поиска возможных её решений.

Читать далее Как противодействовать таянию вечной мерзлоты? 
Визуализация планируемой плотины «Горнерли». Она будет высотой в 85 метров, ее планируется возвести в ущелье, возникшем после таяния горного ледника.

Показать больше

Водохранилища критически важны для защиты от наводнений

Этот контент был опубликован на Водохранилища годятся не только для производства электроэнергии. Они также могут играть ключевую роль в решении задач по защите от наводнений.

Читать далее Водохранилища критически важны для защиты от наводнений
Как Швейцария противостоит экстремальным погодным явлениям?

Показать больше

Как Швейцария противостоит экстремальным погодным явлениям? 

Этот контент был опубликован на Она делает правильные выводы из собственных ошибок, а главное она инвестирует значительные средства в развитие защитной инфраструктуры.

Читать далее Как Швейцария противостоит экстремальным погодным явлениям? 
На этих выходных восток Швейцарии в значительной степени пострадал от непогоды: дождей, гроз, селевых потоков и камнепадов.

Показать больше

Непогода в Швейцарии: почему пострадали Мисокс и Церматт?

Этот контент был опубликован на На этих выходных восток Швейцарии в значительной степени пострадал от непогоды: дождей, гроз, селевых потоков и камнепадов. В чем причина?

Читать далее Непогода в Швейцарии: почему пострадали Мисокс и Церматт?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR