Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны. Keystone-SDA

Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны. Об этом сообщают кантональные власти. Большая часть деревни Блаттен оказалась засыпанной, остальные дома частично затоплены.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Situation in Swiss landslide valley remains unstable Читать далее Situation in Swiss landslide valley remains unstable

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Согласно оперативному докладу штаба по чрезвычайным ситуациям, опубликованному в четверг днём, 29 мая 2025 года, угроза схода новых селевых потоков сохраняется по обеим сторонам долины. Обстановка на горе Кляйне Нестхорн остаётся нестабильной. В зону риска входят ещё сотни тысяч кубометров скальных пород. Кроме того, новые оползни могут быть вызваны скоплением неустойчивой массы из камней, льда и воды, собравшейся в долине.

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Как уточняется в отчёте штаба по чрезвычайным ситуациям, в среду, 28 мая, практически весь ледник Бирх (Birchgletscher), располагавшийся над Блаттеном, обрушился в долину. В результате на дне долины сформировался слой льда и обломков толщиной в несколько десятков метров и длиной около двух километров. Почти вся деревня была погребена под завалами, а река Лонца оказалась перекрыта. Это привело к образованию озера, которое затопило дома, уцелевшие при обвале. По словам кантональных властей, основная угроза сейчас связана с поведением реки и объёмом накопленной воды.

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В случае перелива через завалы возможен новый сход селей. На месте продолжают присутствовать спасательные службы. Армия проводит первичную оценку обстановки и готова при необходимости мобилизовать дополнительные силы. Уже задействованы значительные ресурсы, включая подразделения гражданской обороны. Штаб по чрезвычайным ситуациям запросил дополнительные средства: насосы, тяжёлую технику для расчистки, оборудование для вывоза обломков и осветительные мачты.

Для доставки техники по воздуху запрошена помощь армии. К работе также привлечены специализированные инженерные бюро. Дорога от деревни Гоппенштайн (Goppenstein) в направлении Блаттена остаётся закрытой. Проезд разрешён только местным жителям и аварийным службам. Кантон Вале заявляет о готовности задействовать все доступные ресурсы, чтобы оказать максимальную помощь пострадавшему населению.

Новое озеро?

Между тем озеро, образовавшееся в Блаттене из-за перекрытия русла Лонцы, продолжает наполняться. Об этом утром в четверг 29 мая в ответ на запрос агентства Keystone-SDA сообщил представитель штаба. В целях предосторожности ещё в среду были эвакуированы несколько зданий в деревнях Вилер (Wiler) и Киппель (Kippel). По словам представителя штаба, существует риск, что большие объёмы воды, если они прорвут естественную дамбу, могут размыть значительные участки местности вдоль реки.

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Стихийное бедствие, напомним, произошло днём в среду, 28 мая: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале, Швейцария. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника в долине Лётченталь (кантон Вале) в среду, ощущались по всей Швейцарии. По данным специалистов Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), это было одно из крупнейших массовых смещений грунта, когда-либо зафиксированных в стране.

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В предшествующие дни Швейцарская сейсмологическая служба (Schweizerischer Erdbebendienst / SED) при ETHZ зарегистрировала несколько небольших камнепадов на склоне горы Кляйне Нестхорн. Об этом было сообщено на её официальной онлайн-странице. Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы.

Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. Сигналы были зарегистрированы станциями SED по всей территории Швейцарии. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден).

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