Швейцарцы богаты, но насколько?

На конец 2024 года рыночная стоимость недвижимости, принадлежащей частным домохозяйствам Швейцарии, составила 2 770 миллиардов франков. Keystone-SDA

В 2024 году активы частных домохозяйств в Швейцарии значительно увеличились. Рост был обусловлен как увеличением объема принадлежащих им финансовых активов, так и удорожанием недвижимости.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Net wealth of Swiss households rises to CHF4.8 trillion Читать далее Net wealth of Swiss households rises to CHF4.8 trillion

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По данным Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB), чистые активы швейцарских домохозяйств выросли на 180 миллиардов франков или на 3,8%, достигнув совокупного объёма в 4 480 миллиардов франков (по состоянию на конец 2024 года). Основной вклад в достижение таких результатов внесли увеличение объема финансовых активов и стоимости недвижимости.

Финансовые активы домохозяйств увеличились на 119 миллиардов франков и составили 3146 миллиардов. На протяжении всего года домохозяйства активно инвестировали, особенно в первом квартале, когда они получили значительную выгоду от роста биржевых индексов. Эта тенденция была особенно заметна в сегменте коллективных инвестиций, где наблюдались как крупные покупки, так и высокие доходы от капитала.

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Финансовые активы частных домохозяйств по структуре состояли на 40% из требований к страховым компаниям и пенсионным фондам, на 30% — из ценных бумаг, и ещё на 30% — из наличных средств и вкладов. Почти половина общего состояния домохозяйств приходилась на рыночную стоимость недвижимости. Стоимость самой недвижимости также увеличилась, хотя темпы роста были ниже, чем в предыдущие годы.

На конец 2024 года рыночная стоимость недвижимости, принадлежащей частным домохозяйствам Швейцарии, составила 2 770 миллиардов франков, что на 83 миллиарда, или 3,1% больше, чем годом ранее. Рост оказался более умеренным из-за замедления роста цен на недвижимость. Одновременно обязательства частных домохозяйств увеличились на 22 миллиарда франков, достигнув 1 037 миллиардов, при этом основную часть задолженности по-прежнему составляли ипотечные кредиты — 953 миллиарда франков.

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