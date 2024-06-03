Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам

Конференция по Украине на Бюргенштоке может стать объектом российских кибератак, пострадать могут и общественные электронные СМИ страны. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Так называемые DDOS-атаки или «просто» распространение ложной информации»: швейцарский общественный медиахолдинг SRG, автономным подразделением которого является и наш портал, будет активно освещать Конференцию на Бюргенштоке, но для этого ей следует подготовиться к отражению российских подрывных действий.

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Элиане Ляйзер (Eliane Leiser), телеканал SRF / портал SWI

В преддверии конференции по Украине на Бюргенштоке Федеральное Ведомство по кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit) предупреждает о возможных подрывных действиях России в киберпространстве и призывает все швейцарские медиакомпании, и не только, уже сейчас предпринять шаги с целью обеспечения собственной безопасности. Общественный вещатель SRG станет главным, так сказать, «медиа-партнером» конференции в Бюргенштоке и, разумеется, наш портал уже готовится активно рассказывать о конференции и анализировать ее ход и итоги на русском языке.

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Швейцарский общественный (негосударственный) медиахолдинг SRG обычно ведет прямые трансляции всех официальных выступлений и пресс-конференций такого высокого уровня, предоставляя потом свои материалы медиакомпаниям по всему миру. Тем самым нашему СМИ предстоит сыграть ключевую роль в адекватном освещении конференции и в неискаженном освещении её итогов. Поэтому-то если кто-то захочет сорвать конференцию, он может попытаться, в том числе, атаковать и IT-инфраструктуру SRG.

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Руководитель отдела информационной безопасности SRG Мишель Гаше (Michel Gachet) ожидаетВнешняя ссылка, что Россия сможет предпринять такого рода подрывные действия. Наиболее вероятным сценарием является осуществление DDOS-атак: это когда хакеры бомбардируют IT-систему потоком запросов, в ответ на что система теряет способность адекватно работать и реагировать. «В краткосрочной перспективе это может не только парализовать работу онлайн-сервисов SWI, SRF, RSI, RTS или RTR. Хакеры могут попытаться нарушить или даже остановить прямые трансляции с конференции», — говорит Мишель Гаше.

Россия уже все несколько последних дней и недель пытается дезавуировать конференцию на Бюргенштоке, в том числе с помощью потока фейковых новостей. Новым печальным «рекордом» и «пробиванием дна» стала часовая передача российского гостелевидения, объектом насмешек и издевательств в которой стала министр обороны Швейцарии и ее президент в 2024 году Виола Амхерд.

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Она, мол, пристрастилась к роскоши, а еще она «детоубийца», а встреча на Бюргенштоке станет не более чем «посиделками за чашечкой кофе на фоне красивых пейзажей». Или в лучшем случае «балом сатанистов». Вполне возможно, что Россия также захочет использовать киберпространство, с тем чтобы усилить этот нарратив. По словам М. Гаше, он не исключает, что киберпреступники попытаются проникнуть в IT-систему SRG, чтобы тайно получить информацию о конференции или распространить ложные сведения. Поэтому холдинг SRG уже сейчас активно готовится к такому рода сценариям.

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«Мы много уже инвестировали в IT-безопасность, наши коллеги каждый день работают над тем, чтобы стать (в плане киберобороны) еще лучше». Но понятно, что в любом случае два дня конференции на Бюргенштоке станут для главной общественной медиакомпании Швейцарии особо «угрожаемым периодом». Работа IT-персонала будет переведена на усиленный режим, контроль за основными системами и устройствами уже усилен, активизирована разъяснительная работа среди сотрудников, хотя, в конечном счете, стопроцентная безопасность недостижима.

«Очень плохим сценарием было бы прерывание прямых трансляций», — говорит Мишель Гаше. «Не лучше и сценарий, когда текущая теле- и радиопрограмма была бы нарушена, а по каналам SRG распространялась бы ложная информация. Чтобы этого не произошло, каждое нештатное событие в киберпространстве уже сейчас отслеживается, реакция на такие события будет следовать немедленно, скорость имеет в данном случае решающее значение. И в конце концов, лучше не передать какую-то информацию с конференции, чем предоставить мировой общественности ложную информацию».

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент свое участие в мирном саммите в Швейцарии в середине июня подтвердили 106 стран и организаций. Владимир Зеленский сделал это заявление на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue SLD) в Сингапуре, в которой принимали участие главы государств и высокопоставленные чиновники 55 стран.

На том же саммите по безопасности министр обороны Китая Дун Цзюнь подчеркнул, что его страна старается не поддерживать ни Россию, ни Украину. «В кризисе в Украине Китай продвигает мирные переговоры, занимая ответственную позицию», — сказал Дун Цзюнь в своем выступлении. Его страна, де, никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта, введя строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения. «Мы твердо стоим на стороне мира и диалога», — указал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил со своей стороны Китай в саботаже запланированного саммита по Украине в Швейцарии. «К сожалению, Китай сейчас пытается помешать странам приехать на мирный саммит», — указал по данным телеканала SRFВнешняя ссылка Владимир Зеленский в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.

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Пекин ранее критиковал планы саммита, поскольку Россия не была на него приглашена. Китай также дал понять, что Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите. Президент США Джо Байден также пока не дал своего согласия. «Мы разочарованы тем, что некоторые мировые лидеры еще не подтвердили свое участие в мирном саммите», — сказал Владимир Зеленский, не назвав ни Китай, ни США конкретно.

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