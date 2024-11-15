Вузы Швейцарии, шпионаж и студенты из стран группы повышенного риска

Как швейцарские вузы противодействуют попыткам шпионажа со стороны стран из группы «повышенного риска» (Россия, в также Иран, Китай и др.). Keystone

В условиях постоянной усиливающейся геополитической напряженности швейцарские вузы сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, они обязаны расширять и развивать свои международные академические связи, с другой стороны, в отношении многих стран, в частности России по причине агрессии против Украины, введены всеобъемлющие санкции, ограничивающие научно-образовательные контакты. Есть ли выход из этой ситуации?

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Швейцарские вузы и университеты активно взаимодействуют со своими коллегами по всему миру. Будучи мировой научно-практической и внедренческой площадкой и оазисом стартапов и инновационных технологий, Швейцария в целом, а также ее вузы в частности традиционно выступают в качестве привлекательного и перспективного партнера. Широкий спектр экспертных знаний, свободная дискуссионная среда, огромный опыт работы в многокультурной среде и толерантность являются дополнительными бонусами.

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«Международное сотрудничество — благодатная почва для поиска решений всех основных глобальных проблем», — заявила ещё в 2022 году swissuniversities, межрегиональная отраслевая организация, объединяющая ведущие швейцарские высшие учебные заведения. Однако спецслужбы Швейцарии, да и других стран, предупреждают, что передовые инновации и исследования — это еще и привлекательная среда и цель для разведывательной деятельности со стороны недружественных стран.

Двойное назначение

Агрессия России против Украины, а также другие конфликты регионального характера (на Ближнем Востоке, соперничество между США и Китаем) привели к возникновению целого пакета санкционных режимов, которые, где слабее, где сильнее, ограничивают возможности межвузовской международной кооперации, особенно в области передовых инноваций. Швейцарская Высшая техническая школа Цюриха (ВТШ) принадлежит к числу лучших вузов континентальной Европы.

Создав вокруг себя за последние годы целую экосреду стартапов, работающих на стыке бизнеса, государственных интересов, фундаментальной науки и рыночной логики, этот вуз стал одним из ведущих источников инновационной продукции, в том числе двойного, военного и гражданского, назначения, например в области навигационных систем на основе GPS.

Внешний контент

Поэтому в октябре 2024 года ETHZ составил и выпустил инструкцию-руководство с изложением норм и правил, которые следует соблюдать и выполнять в такой, как сейчас, сложной ситуации. Эти нормы включают в себя и критерии рассмотрения в особом порядке заявлений о приеме на учебу в этот вуз от будущих студентов с паспортами стран «повышенного риска». В частности, теперь цюрихская «Вышка» особо проверяет персоналии таких будущих студентов и студенток, в том числе и на наличие у них связей с военными структурами или со спецслужбами.

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В настоящее время ETH Zürich имеет академические связиВнешняя ссылка с 16 российскими вузами, а также с семью иранскими высшими учебными заведениями и 17 китайскими вузами. «Например, у нас есть магистратура по кибербезопасности, и если мы получаем заявления о приеме в эту магистратуру от студентов иностранных вузов, связанных с ВПК или Вооруженными силами их стран, и если эти страны или вузы к тому же попали под санкции, то по соображениям безопасности и на основании установленных нами критериев мы обязаны будем дать на такие заявления отрицательные заключения», — указал представитель ETHZ Маркус Гросс (Markus Gross) в интервью порталу SWI swissinfo.

Безопасность или дискриминация?

Недавно ETHZ все свои новые критерии и условия приема студентовВнешняя ссылка опубликовал в интернете. Это было сделано как для того, чтобы заранее проинформировать иностранных студентов, которые могут захотеть поступить в этот вуз, о новых условиях приема, так и для того, чтобы проинформировать собственный персонал и профессорско-преподавательский состав. В китайских социальных сетях тут же начался настоящий «шторм», многие авторы критических постов жалуются на «дискриминацию» по национальному признаку, тогда как в отношении Китая эти нормы действуют уже довольно давно, и совершенно новыми они не являются.

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Тем не менее один из китайских студентов, обучающийся сейчас в ETHZ, указал в разделе комментариев на сайте вуза, что «эти (нормативные правила) будут одним из самых позорных моментов в истории ВТШ. Это учебное заведение, некогда славившееся своей независимостью, самостоятельностью, приверженностью науке и справедливостью, теперь утратило все эти ценности. Я призываю университет серьезно пересмотреть и отменить это решение». Однако в Швейцарии, а это – правовое государство, как швейцарские вузы и университеты, так и коммерческие компании, обязаны соблюдать новые нормы, связанные, в том числе, с экспортным контролем в области военной продукции и продукции двойного назначения.

Начиная с момента начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году такие же нормативы в области обеспечения контрразведывательной безопасности были распространеныВнешняя ссылка и на российских студентов, профессоров и ученых-исследователей. Как пишет швейцарский журнал Beobachter, ВТШ/ETH ужесточила вступительные требования для российских абитуриентов, в результате заявки некоторых студентов уже были отклонены, при том, что они отвечали всем формальным требованиям.

Нормы Швейцарии и Евросоюза

Ведь существует риск, что знания, полученные ими в ETH, могут быть переданы в Россию и потенциально использованы в военных целях. В ответ на запрос журнала BeobachterВнешняя ссылка ETH подтвердила, что российские абитуриенты подвергаются критическому контролю на основании норм и правил экспортного контроля и на основании швейцарского санкционного списка, указав далее, что не вуз сам по себе устанавливает эти нормы, но федеральное правительство. Сами учащиеся смотрят на ситуацию, разумеется, иначе.

Внешний контент

Негативные заключения по заявлениям о приеме на учебу от россиян являются «фундаментальным нарушением академической свободы. Нас осуждают за преступления режима, курс которого мы сами не одобряем». Таково мнение одной из студенток этого вуза по имени Ирина. «Весь учебный контент на уровне магистратуры является на самом деле материалом на открытом исходном коде. Какие секреты я могу там почерпнуть?» — говорит другой студент по имени Даниил.

Швейцария не входит в Евросоюз, но при этом она все равно вынуждена учитывать ещё и европейские правовые новеллы в этой области. Так, в мае 2024 года Европейский совет выпустил из 14 юридически необязательных рекомендаций для вузов, университетов и других научно-исследовательских институтов по противодействию «нежелательной передаче знаний, иностранному вмешательству и нарушению этических норм».

В Швейцарии ответственность за соблюдение всех норм безопасности, связанных с международными санкциями, а также всех постановлений швейцарского правительства, несут сами швейцарские вузы в индивидуальном порядке. «Этими темами вузы занимаются в рамках своей автономии и с учетом соответствующих правовых установлений», — уточняет отраслевой союз swissuniversities.

Англоязычный оригинал создан на основании дополнительной информации, предоставленной русскоязычной редакцией SWI и отредактирован Вероникой ДеВор, русскоязычная редакция также подготовила, выправила и проверила оригинальную русскоязычную версию материала.