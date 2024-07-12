Дело Магнитского: Как Швейцария провалила расследование миллионов из России

Illustration: SWI swissinfo.ch Helen James

SWI swissinfo.ch выяснил, как и почему происхождение миллионов, предположительно полученных в результате $230-миллионного российского налогового мошенничества, не было расследовано в Швейцарии.

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1. Пролог

В 2020 году независимое российское издание «Новая газета» опубликовало громкое расследование, в котором утверждалось, что «граждане Швейцарии летали в Россию, чтобы охотиться на медведей и «русских свиней» и в обмен пытались препятствовать расследованию убийства Сергея Магнитского». Магнитский был российским юристом, который умер в тюрьме в 2009 году при подозрительных обстоятельствах, расследуя дело о масштабном мошенничестве и хищении средств из российского бюджета.

Одной из ключевых фигур в этом расследовании был Винценц Шнелль, который официально состоял на службе в швейцарской федеральной полиции, но фактически занимался делами, связанными с Россией, по поручению Генпрокуратуры. Расследование «Новой газеты» выявило его встречи с российскими чиновниками в элитных ресторанах Швейцарии, а также многочисленные роскошные поездки в Россию.

Шнелль утверждает, что его начальство настаивало на необходимости таких неформальных встреч для сбора информации по «особо важным» делам Швейцарии, связанным с Россией.

В круг обязанностей Шнелля входило расследование отмывания российских денег в Швейцарии. Он курировал швейцарскую часть так называемого «дела Магнитского», названного в честь Сергея Магнитского.

В 2016 году бывший парламентарий от Социал-демократической партии Андреас Гросс, который в 2013–2014 годах подготовил доклад о смерти Магнитского для Совета Европы, был вызван на допрос в швейцарскую прокуратуру. Гросс — один из немногих, кто согласился дать нам интервью об этом расследовании.

В 2016 году швейцарский политик Андреас Гросс, который в 2013-2014 годах написал доклад о смерти Магнитского для Совета Европы, был вызван на допрос в швейцарскую прокуратуру. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Шнелль допрашивал Гросса в течение целого дня. По словам Гросса, целью допроса была дискредитация его самого и его доклада.

В 2021 году швейцарская глава расследования дела Магнитского — международного мошеннического скандала с российскими корнями — завершилась постановлением Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG), в котором говорится, что она не нашла доказательств, позволяющих предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии.

В ходе своего расследования Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) заморозила 18 миллионов швейцарских франков (20 миллионов долларов США) на счетах в швейцарских банках, принадлежащих трем гражданам России: Владлену Степанову, тогдашнему мужу Ольги Степановой, высокопоставленной российской налоговой чиновницы, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву.

Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер читает лекцию на тему «Швейцарский подход к борьбе с преступлениями белых воротничков» в Сингапуре 5 октября 2016 года. REUTERS/Edgar Su

Предполагается, что они извлекли финансовую выгоду из этой мошеннической схемы и получили средства на свои счета в швейцарских банках. Генеральная прокуратура вынесла решение о конфискации 4 миллионов швейцарских франков и возврате оставшихся 14 миллионов швейцарских франков все тем же трем российским гражданам.

Свое решение она обосновала тем, что удалось установить связь только части изъятых в Швейцарии активов с преступлением, совершенным в России.

В целом расследование Магнитского касалось кражи 230 миллионов долларов из российского бюджета. Сергей Магнитский, представляя интересы своего клиента Hermitage Capital Management, крупнейшего инвестора в России, публично раскрыл это мошенничество. Позднее он был арестован теми же российскими чиновниками, которых он обвинял в участии в этом преступлении.

Магнитский провел почти год в московском СИЗО и умер в ноябре 2009 года после избиения тюремными надзирателями. Российские власти посмертно обвинили его, а также Билла Браудера, гендиректора и основателя Hermitage, в подстрекательстве к мошенничеству и уклонении от уплаты налогов.

Мало кто поверил в эти обвинения. В 2010 году Сергей Магнитский посмертно получил премию «За честь и достоинство» от Transparency International за борьбу с коррупцией. А в январе 2014 года Совет Европы принял резолюциюВнешняя ссылка под названием «Недопустимость безнаказанности для убийц Сергея Магнитского».

Это резонансное дело привело к введению международных санкций против российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, а также к принятию законов, направленных против нарушителей прав человека в России. «Закон Магнитского», названный в его честь, был сначала принят в США в 2012 году. Затем похожие законы были приняты в Канаде, Европе, Великобритании, Австралии и других странах. Швейцария этот закон не принимала.

На коленях — глава швейцарской прокуратуры Михаэль Лаубер, сотрудник правоохранительных органов Швейцарии Патрик Ламон (в куртке с номером 87) и начальник управления Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян (третий справа) во время отдыха на Байкале / Новая газета Новая газета

Инвестиционная компания Hermitage Capital, согласно заключению прокуратуры США (US Department of Justice), была пострадавшей стороной этого мошенничества.

Компания Hermitage Capital инициировала расследования во всех странах, где, предположительно, отмывались похищенные средства.

Так, в ответ на жалобу Hermitage Capital в марте 2011 года Генеральная прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование по делу об отмывании денег. Hermitage Capital участвовала в расследовании на протяжении десяти лет в качестве гражданской стороны. Однако в 2021 году расследование было прекращено Генеральной прокуратурой решением федерального прокурора, ведущего это дело.

Окончательное решение вызвало удивление и негодование среди экспертов по борьбе с отмыванием денег по всему миру, особенно потому, что швейцарская прокуратура решила конфисковать только 25% замороженных средств и вернуть 75% денег трем российским гражданам.

Швейцария оказалась единственной страной в мире, которая решила вернуть предполагаемые похищенные средства тем, кто подозревался в отмывании средств из России.

В июне 2023 года Хельсинкская комиссия США, занимающаяся продвижением прав человека и военной безопасности в 57 странах, призвала ввести санкции США против генерального прокурора Михаэля Лаубера, федерального прокурора Патрика Ламона, ответственного за дело Магнитского в Швейцарии, и Винценца Шнелля.

Министерство иностранных дел Швейцарии и Генеральная прокуратура отвергли все обвинения Хельсинкской комиссии. Окончательное решение США по санкциям пока не принято.

SWI swissinfo.ch вместе журналистами независимого медиа на русском языке «Важные историиВнешняя ссылка» получили доступ к полному решению генпрокуратуры Швейцарии по этому делу.

SWI swissinfo.ch также проанализировал швейцарские и кипрские судебные документы и банковские счета, связанные с этим делом. В общей сложности мы изучили и верифицировали более 400 страниц документов из различных юридических и финансовых источников, как международных, так и швейцарских.

Из этих документов портал SWI swissinfo.ch узнал, что помимо первоначальной суммы в 18 миллионов швейцарских франков, которая находилась под следствием, еще 10 миллионов долларов, предположительно полученных из российского бюджета, в одно время оказались на двух разных банковских счетах в разных швейцарских банках. Счета эти принадлежали двум публично известным российским гражданам.

Оба этих перевода в Швейцарию связаны с именем Дмитрия Клюева, которого власти США считают главным вдохновителем и организатором преступной схемы по налоговому возврату 5,4 млрд рублей (230 млн долларов) из российского бюджета.

В то время Клюев также был владельцем семи корпоративных счетов и одного личного счета в UBS Switzerland. Корпоративные счета были закрыты в 2010–2011 годах.

Эти переводы, а также все счета Дмитрия Клюева были, как показывают официальные записи, известны швейцарским властям, но не расследованы надлежащим образом.

Мы изучили происхождение этих 10 миллионов долларов: как они попали в Швейцарию и почему это никогда не было расследовано швейцарской прокуратурой.

Эти деньги принадлежали российскому сенатору Дмитрию Савельеву и российскому инвестиционному банкиру Игорю Сагиряну.

Все суммы и валюты, упомянутые в расследовании SWI, соответствуют тем, что указаны в оригинальных документах.

В сентябре 2019 года как минимум 2 миллиона долларов со счетов Клюева в UBS были переведены на другой швейцарский бизнес-счет. Он принадлежал компании Athina Corporation, которая зарегистрирована как компания в Панаме и имеет швейцарский счет в Bordier and Cie, частном банке в Женеве. По данным швейцарского следствия, бенефициарным владельцем является российский бизнесмен по имени Игорь Сагирян. Kommersant Photo Agency

Как украсть 230 млн долларов из бюджета Российской Федерации? Мошенническая схема хищения средств из российского бюджета, раскрытого Сергеем Магнитским, была подробно описана журналистами «Новой газеты» и OCCRP — международного консорциума журналистов.

Российские полицейские сначала конфисковали документы и корпоративные печати российских дочерних компаний Hermitage Fund — британской инвесткомпании. Затем эти документы и печати были использованы для перерегистрации компаний на имена членов преступной организации (ранее дважды судимые Виктор Маркелов и Вячеслав Хлебников. Оба в дальнейшем были осуждены за участие в этом мошенничестве. Получив по пять лет тюрьмы, они вышли на свободу по УДО, отбыв половину срока). После этого компании-пустышки под контролем преступной группы предъявили фиктивные финансовые претензии к похищенным «дочерним компаниям» Hermitage Fund. Выступив в роли истца и ответчика одновременно, члены преступной группы добились вынесения решений российских арбитражных судов касательно многомиллионных убытков, которые были нужны для аннулирования первоначальной прибыли этих компаний. Использовав эти решения, злоумышленники подали официальные требования о возврате 230 миллионов долларов, ранее уплаченных в российский бюджет в виде налога на прибыль. Полученные таким образом средства были выведены за границу через сеть офшорных счетов.

2. Сомнительное швейцарское расследование

Из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета, значительная часть попала в Европу через сложную сеть фиктивных компаний и банковских счетов в подозрительных юрисдикциях.

18 миллионов швейцарских франков были заморожены в швейцарских банках Credit Suisse и UBS в период с 2011 по 2013 год. Почти половина замороженной суммы — 8,4 миллиона евро (8 миллионов швейцарских франков) в Credit Suisse — принадлежала Владлену Степанову, чья тогдашняя жена Ольга Степанова была высокопоставленной налоговой чиновницей в Москве. Именно ее подпись стояла на большинстве мошеннических налоговых возвратов в 2007 году.

Остальные замороженные средства принадлежали двум другим российским гражданам, включая 8,2 миллиона долларов Денису Кацыву (сын российского чиновника) в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank в Швейцарии, а также 37 тысяч долларов Дмитрию Клюеву — также в UBS.

Трудности переводов

Отмывание денег — это многоэтапный процесс, включающий в себя три основные стадии.

Первая стадия называется размещением (placement), когда мошеннические средства вводятся в финансовую систему, включая банки, фондовый рынок и страховые компании.

За ней следует стадия многочисленных прослоек (layering), когда средства перемещаются между счетами фиктивных компаний для маскировки их происхождения.

Финальная стадия называется интеграция (integration), когда преступные средства достигают своего пункта назначения — банковского счета — или используются для покупки активов, например недвижимости.

Все средства, похищенные из российского бюджета, были «прослоены» как минимум четыре или пять раз, прежде чем достигли своих финальных мест назначения, будь то в Швейцарии или за ее пределами.

Сложность расследования отмывания денежных средств заключается в том, что его исход также зависит от уровня кооперации между правоохранительными органами разных стран.

Потенциально похищенные «грязные» деньги могут смешиваться с легальными «чистыми» средствами, что делает анализ происхождения средств еще более сложным для правоохранителей.

В Швейцарии для установления факта отмывания денег Генеральная прокуратура (OAG) должна, во-первых, доказать, что было совершено первичное преступление; во-вторых, что активы, происходящие от этого преступления, могут быть конфискованы; в-третьих, что нарушитель намеренно совершил действие с целью избежать конфискации таких активов; и наконец, что нарушитель знал или должен был знать, что активы были связаны с нелегальными средствами.

В своем окончательном решении OAG оправдала закрытие швейцарской главы дела Магнитского тем, что «не обнаружила никаких доказательств, позволяющих предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, но тем не менее (…) установила связь между некоторыми активами, подвергнутыми конфискации в Швейцарии, и предшествующим преступлением, совершенным в России [хищение 230 млн долл]».

На основании «пропорционального метода» Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что 4 миллиона швейцарских франков, которые были ранее заморожены, будут конфискованы.

Это означает, что OAG считает, что в процессе отмывания криминальных денег на каждом уровне прослойки происходит еще и размывание средств (уменьшение в объеме) при их потенциальном смешивании из криминальных источников и, возможно, некриминальных.

Некоторые эксперты считают, что этот метод пропорционального расчета вводит в заблуждение.

«Если то, что здесь говорят прокуроры, верно, то мы [Швейцария] были бы раем для отмывания денег. Может быть, мы и есть рай для отмывания денег?» — реагирует в интервью SWI swissinfo.ch Марк Пит, бывший член международной Финансовой группы по борьбе с отмыванием капиталов при «Большой семерке» (FATF) и бывший руководитель секции по экономической и организованной преступности в Швейцарском федеральном управлении юстиции.

Пит добавляет, что в любом случае «если имеются хоть какие-то показатели того, что эти деньги происходят из незаконного источника, то они должны быть заблокированы».

В том же решении Генпрокуратура лишила Hermitage Capital статуса «потерпевшей стороны», отобрав тем самым у компании право подать возражение на это решение.

Это означает, что Hermitage Capital не сможет оспорить решение OAG вернуть большую часть замороженных средств трем российским гражданам.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) пришла к выводу, что единственной жертвой мошенничества, произошедшего в России, был российский бюджет. Этот вывод полностью соответствует позиции российских властей и противоречит выводам прокуратуры США.

Hermitage Capital обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне, но апелляция была отклонена.

В декабре 2022 года компания Hermitage Capital обратилась с жалобой в Федеральный верховный суд, который пока не вынес окончательного решения.

Противоречивое решение

Швейцарское решение прекратить расследование дела по отмыванию денег через швейцарские банки подверглось критике как за решение вернуть конфискованные средства в Россию, так и за лишение Hermitage Capital статуса потерпевшей стороны.

Это противоречило выводам, сделанными ранее властями не только США, но и Канады и Великобритании, которые также ввели санкции против Степановых и Клюева — владельцев замороженных счетов в Швейцарии.

«Незаконные деньги должны быть конфискованы независимо от того, кто является потерпевшим — российское государство или Hermitage», — объясняет Марк Пит.

«В обоих случаях Генеральная прокуратура должна была бы заблокировать и оставить эти средства. Бывший генеральный прокурор Швейцарии [Михаэль Лаубер] имел относительно хорошие отношения с генеральным прокурором России [Юрием Чайкой]. Они [швейцарское ведомство] не справились с делом должным образом», — добавляет Пит.

Бывшие связи экс-генпрокурора Швейцарии Михаэля Лаубера с российскими чиновниками получили широкий резонанс в швейцарских и международных СМИ. Они писали и про роскошные ужины, и про охотничьи поездки и полеты на частных самолетах, оплаченные российскими властями, а также о том, как прекращались дела по отмыванию денег российскими чиновниками в Швейцарии.

Лаубер, под чьим руководством в течение девяти лет велось расследование швейцарского дела Магнитского, со скандалом покинул свой пост в 2020 году — после первого в истории Швейцарии процесса импичмента, инициированного парламентом против прокурора.

Его назначенец, федеральный прокурор Патрик Ламон, также известный своими связями с российскими властями, продолжал это расследование до марта 2021 года. Патрика Ламона сменила его заместитель, Диана Кохлер, которая закрыла дело Магнитского через четыре месяца после назначения.

В судебном процессе, который прошел в Швейцарии против Винценца Шнелля в 2019 году, было сказано, что он «получил выгоду» в виде поездок на охоту, оплаченных российскими олигархами во время его вояжей в Россию.

3. Новые деньги на старых счетах

SWI swissinfo.ch выяснил, что в швейцарских банках было обнаружено больше средств, чем было известно ранее.

Генпрокуратура не расследовала дополнительные 10 миллионов долларов. При этом опрошенные SWI swissinfo.ch эксперты считают, что в деле было достаточно доказательств и материалов для расследования.

Указанные средства были переведены в два швейцарских банка: BSI LTD (Banca Svizzera Italiana, который стал EFG International в 2017 году) и Bordier and Cie — и были связаны все с тем же Дмитрием Клюевым.

У самого Клюева, как мы говорили ранее, было несколько швейцарских банковских счетов в UBS, включая два корпоративных и один личный счет.

В период с 2008 по 2011 год средства, связанные с расследованиями дела Магнитского, проходили через эти счета в Швейцарии и были переведены на другие швейцарские счета, которые прокуратура не рассматривала.

Связь с Клюевым

Предполагаемое налоговое мошенничество не было первым в жизни Дмитрия Клюева. В 2006 году его признали виновным в попытке хищения акций Михайловского ГОКа — крупнейшего производителя железной руды в России. Российская пресса также связывала имя Клюева с серией загадочных смертей и покушений на убийство.

Согласно расследованию прокуратуры США, в 2006 году Клюев был замешан в еще одной схеме хищения средств из российского бюджета — на сумму около 107 миллионов долларов. Это предполагаемое хищение не было признано преступлением российским правительством и не было расследовано.

Дмитрий Клюев был владельцем небольшого московского банка «Универсальный банк сбережений», который использовал для своих мошеннических махинаций.

В 2015 году на допросе Клюев лично заявил швейцарским прокурорам, что продал свой банк за 1 миллион долларов в 2006 году близкому знакомому, российскому бизнесмену Семену Коробейникову, из-за «позорной репутации».

При этом сам Коробейников не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Клюева. Он умер в 2008 году в Москве, выпав из окна пентхауса в стадии строительства, который он рассматривал для покупки.

В России начали уголовное расследование его смерти, но позже оно было закрыто.

Однако в 2008 году, открывая новые счета в UBS в Цюрихе, Клюев продолжал утверждать, что он был единственным владельцем Универсального банка сбережений, через который было реализованы мошеннические налоговые возвраты на сумму 230 миллионов долларов. В документах, представленных в банк UBS, Клюев не упоминает ни о Коробейникове, ни о продаже своего российского банка.

Это может свидетельствовать о том, что Клюев в тот момент все еще использовал свой банк для предполагаемых финансовых преступлений.

Документы OAG и банковские документы, связанные с расследованием, показывают, что предполагаемые 14,5 миллиона долларов, связанные с российским мошенническим делом, прошли через счета Клюева в UBS в Швейцарии.

С его личных и корпоративных счетов в UBS было переведено 4,9 миллиона долларов на один из счетов, принадлежащих компании Altem Invest Limited, BVI, в банке FBME на Кипре.

Часть этих денег затем была переведена в компанию Zibar Management Inc. со счетом в том же банке. В общей сложности обе эти компании получили около 30,4 миллиона долларов из украденных из российского бюджета 230 миллионов долларов, согласно жалобе Hermitage Capital, поданной в Монако.

Официальные документы, представленные банком FBME (власти США объявили этот банком, подозреваемым в отмывании) кипрским властям и рассмотренные SWI swissinfo.ch, показывают, что эти два корпоративных счета были связаны с Дмитрием Клюевым.

Часть этих средств на счетах Клюева оставалась в Швейцарии на покрытие личных расходов.

Так, например, он перечислил 218 000 швейцарских франков со своего счета в UBS в швейцарский банк Banque Cantonale Vaudoise. Эти деньги пошли на оплату учебы сына в частной международной школе-пансионе в Швейцарии с 2007 по 2010 год. После закрытия этого счета Клюева в 2011 году счета школы продолжали оплачиваться с кипрских счетов Altem в FBME в 2010–2011 годах, а затем с кипрских счетов Zibar в FBME в 2012 году.

Банковские выписки также показывают, что в 2008–2009 годах Клюев использовал свой швейцарский счет UBS для оплаты медицинских счетов своей бывшей жены Ольги Тамаркиной в частной больнице в Женеве.

Швейцарские прокуроры были осведомлены об этих потоках. Кроме того, они могли отследить движение средств начиная с России через Молдову, Украину и Латвию, прежде чем они были зачислены на счета Клюева в UBS в Цюрихе.

Швейцарские власти изначально заморозили 37 000 долларов на счетах Клюева. Однако после расследования швейцарские прокуроры не нашли оснований для конфискации этих денег.

Все дороги ведут в банк

В сентябре 2019 года по меньшей мере 2 миллиона долларов с счетов Клюева в UBS были переведены на другой корпоративный счет, зарегистрированный в Швейцарии. Он принадлежит компании Athina Corporation, зарегистрированной в Панаме и имеющей счет в швейцарском банке Bordier and Cie в Женеве. По данным, находящимся в открытом доступе, его выгодоприобретателем является российский бизнесмен Игорь Сагирян.

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Имя Сагиряна не первый раз звучит в деле Магнитского. Его деловые связи с Клюевым уходят в период, предшествующий мошенничеству. Согласно материалам уголовного дела Михайловского ГОКа, Игорь Сагирян, тогда президент инвестиционного банка Renaissance Capital, привлек Дмитрия Клюева в качестве консультанта в 2002 году. Тот же самый Renaissance Capital был идентифицирован прокуратурой США как один из получателей средств от российского налогового мошенничества.

В 2023 году расследование, проведенное Организацией по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), международным консорциумом журналистов, и «Важными историями», российским веб-сайтом, специализирующимся на расследовательской журналистике, показало, что Клюев и Сагирян инвестировали часть украденных денег в элитный кипрский курорт Cap St George.

У Сагиряна также есть связи с другими лицами, связанными с мошенничеством, включая семейство Степановых. Внутреннее расследование Hermitage Capital показало, что Степановы и Сагирян путешествовали вместе в Дубай в 2008 году. Сагирян не ответил SWI swissinfo.ch на запрос о комментариях.

Друзья навеки

Документы указывают на еще один перевод средств, связанный со Швейцарией. Общая сумма в 8 миллионов долларов появилась между 2012 и 2013 годами на корпоративных банковских счетах российского сенатора Дмитрия Савельева и его жены Ольги.

В общей сложности 8 миллионов долларов появились в период с 2012 по 2013 год на корпоративных банковских счетах российского сенатора Дмитрия Савельева и его жены Ольги. Council of Russian Federation

Две компании, Green Island Investors Corp, BVI и Roy Finance SA, имели счета в швейцарском банке BSI LTD, который впоследствии стал EFG International, банком с головным офисом в Лугано.

Средства были переведены напрямую из Zibar Management Inc, одной из компаний, связанных с Дмитрием Клюевым, имевшей счета в FBME на Кипре.

С тех пор сенатор Дмитрий Савельев попал под санкции в США, Великобритании, Евросоюза и Швейцарии за голосование в поддержку российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. На данный момент это самый высокопоставленный российский чиновник, чье имя связано с налоговым мошенничеством, о котором говорил Сергей Магнитский.

Савельева мало знают на Западе, но хорошо знают в России: он был членом Государственной думы с 1999 по 2016 год и является членом Совета Федерации, верхней палаты, с 2016 года.

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SWI swissinfo.ch удалось установить потенциальную связь между Клюевым и Савельевым. Оба служили в Афганистане, где, скорее всего, и встретились. В 1986 году Савельев был призван в советскую армию, где служил в Ограниченном контингенте войск в Афганистане. Клюев в то же время был командиром военно-разведывательной группы там же. У обоих есть военные награды.

Журналисты «Важных историйВнешняя ссылка», которые имели доступ к тем же источникам, что и SWI, направили запрос на интервью Савельеву и его жене. На момент публикации Савельевы не ответили на него.

Швейцарское банковское законодательство требует от банков уведомлять власти о своих подозрениях касательно переводов, потенциально связанных с незаконными средствами.

Несмотря на то что Клюев был осужден в 2006 году в России, он продолжал иметь банковские отношения с UBS в Швейцарии, как под своим именем, так и как выгодоприобретатель различных компаний.

«В конечном итоге банк несет ответственность за работу с этим или иным клиентом, — объясняет Илья Шуманов, глава Transparency International Russia, работающий за пределами России. — Мы знаем несколько примеров в Швейцарии, когда сотрудники банка просто закрывали глаза на проблемы, связанные с происхождением средств, если дело касалось политиков или чиновников».

В Швейцарии нет общепринятой стандартной процедуры, которую клиенты должны соблюдать, чтобы доказать происхождение своих средств. Разные банки могут требовать разные документы. От одного могут потребовать удостоверение личности и письменного заверения, что деньги легальны, а другие банки могут требовать подробную документацию за несколько десятилетий.

«Раньше банки проводили быстрый интернет-поиск по своим клиентам, — говорит Карло Ломбардини, профессор права Университета Лозанны. — Сегодня они более добросовестны. Я бы сказал, что то, что было возможно раньше, уже невозможно сегодня.»

SWI swissinfo.ch направил подробные официальные запросы в банки UBS, EFG и Bordier and Cie. Все банки отказались от комментариев.

«Вы же понимаете, что ни один российский олигарх не приходит просто с улицы в швейцарский банк, — рассказывает Игорь Шуманов. — Там всегда есть завязка через местных юристов, офшорных регистраторов, бухгалтеров и компании, которые обрабатывают все финансовые операции и налоговые консультации в Швейцарии. Эта цепочка обеспечивает формальное соответствие стандартам швейцарского банка, при этом создавая видимость легальности происхождения средств».

4. Открытые вопросы

В своем 179-страничном решении Генеральная прокуратура (OAG) четко указывает, почему она решила не расследовать эти два перевода на счета, принадлежащие Савельеву и Сагиряну, а также счета Клюева в Швейцарии.

Адвокаты и эксперты, с которыми SWI поделился этим судебным решением, подтверждают, что оно вызывает вопросы. Они также указывают на возможные сбои в расследовании, проводимом OAG.

«Вопреки распространенному мнению, офисы прокуроров в Швейцарии сильно политизированы, а OAG особенно», — говорит Джорджио Кампа, юрист из Женевы, специализирующийся на деловом праве и экономической преступности.

Относительно счетов Клюева в решении суда сказано, что Федеральная прокуратура не может «определить, содержат ли они средства из российского бюджета», поскольку «сложность диаграмм (…) не дает возможности отследить потоки».

Однако из решения следует, что счета Клюева в UBS получали деньги от ровно тех же подставных компаний, которые переводили средства на счета Степановых в Швейцарии, часть которых была арестована швейцарской прокуратурой.

Две такие компании, Nomirex Trading Limited и Bristoll Export LTD, имели счета в Trasta Komercbanka Латвия (лицензии банка были отозваны Европейским центробанком в 2018 году за нарушение антикоррупционных правил). Они одновременно переводили деньги на компании, связанные с Клюевым и Степановыми.

Неясно, почему Швейцарская прокуратура считает переводы на счета Степановых незаконными и связанными с мошенничеством, в то время как переводы от того же источника на счета, принадлежащие Клюеву, были признаны «невозможными для отслеживания».

«Если деньги сначала поступают в Швейцарию, затем на Кипр и наконец в виде переупакованных средств снова попадают в Швейцарию, на корпоративные счета в BSI Bank, то это и есть отмывание денег — обычный способ отмывания, — комментирует Марк Пит решение прокуратуры не расследовать счета Клюева. — Но какова роль Швейцарии во всем этом?»

Пит, профессор уголовного права и криминологии в Университете Базеля, тщательно следил за этим делом с самого начала. Он давал официальные показания Хельсинской комиссии по швейцарскому кейсу.

«Я просто не понимаю, как серьезный генеральный прокурор мог закрыть глаза на это, — говорит Пит. — Это возмутительно. Сказать, что это слишком сложно, означало бы, что Швейцария стала бы раем для отмывания денег. Мне правда тяжело понять, как они вообще делали свою работу».

«Необоснованное решение»

Также в решении швейцарская прокуратура аргументирует, что «компании [Дмитрия Клюева] делали платежи до совершения преступления». Это логика, видимо, подразумевает, что если компания существовала до совершения предполагаемого преступления, то ее не следует проверять на предмет отмывания средств.

Швейцарская прокуратура оправдывает отказ от расследования счетов Савельева в BSI LTD, говоря, что они были открыты спустя «почти три с половиной года» после хищения средств и что Дмитрий Савельев и его жена не находились под следствием на тот момент.

«Следовательно, нет оснований для продолжения запроса, который отклоняется», — говорится в решении относительно этих счетов.

Это не согласуется с логикой и выводами самой Генеральной прокуратуры Швейцарии. Генпрокуратура подтвердила, что компания под названием FARADINE Systems, принадлежащая Степанову, была открыта в марте 2010 года, то есть через два с половиной года после хищения средств.

Несмотря на это, Генпрокуратура подтвердила, что на данный счет были переведены средства, связанные с похищенными с 230 млн долл, и решила конфисковать почти 4 миллиона швейцарских франков с этого же счета.

Также не был расследован перевод 2 миллионов долларов с одного из корпоративных счетов Клюева в UBS на счет Athina Corporation, принадлежащий Сагиряну.

Единственное упоминание имени Игоря Сагиряна в решении — это вопрос, заданный Владлену Степанову, знал ли тот Сагиряна. Степанов заявил, что не знаком с Сагиряном.

Прокуратура Швейцарии отказалась давать комментарии SWI swissinfo.ch.

«Решение о прекращении дела было оспорено несколькими заинтересованными сторонами, поэтому юрисдикция и, соответственно, полномочия были переданы Федеральному уголовному суду и Федеральному верховному суду. В результате полномочия по передаче информации [прессе] в данном контексте также были переданы суду», — говорится в ответе прокуратуры, направленном SWI по электронной почте.

SWI swissinfo.ch обратился к нескольким адвокатам, парламентариям и профессорам права с просьбой прокомментировать постановление.

На момент публикации лишь некоторые из них согласились дать комментарии, как под запись, так и без нее. В неофициальных беседах со SWI swissinfo.ch некоторые юристы заявили, что предпочли бы не критиковать решение прокуратуры.

«Это решение представляется юридически необоснованным, — говорит Кампа, адвокат из Женевы. — Они, по-видимому, считают, что это подпадает под понятие ’на усмотрение’ прокуратуры, что противоречит статье 7 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, закрепляющей необходимость уголовного преследования. Расследуемые факты, особенно если они сложные, требуют дальнейшего исследования элементов, непосредственно связанных с ними. Прокуроры не могут решать ’смотреть сквозь пальцы’, когда они должны руководствоваться исключительно поиском материальной правды».

Российские связи Михаэля Лаубера

Бывший генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, курировавший большую часть расследования, был известен своими тесными связями с Россией. Время его работы на этом посту (2011–2020 гг.) было омрачено обвинениями в сокрытии российских коррупционных дел. Среди них — расследование в отношении бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, которая перевела около 140 миллионов долларов на счета в швейцарских банках с 2007 по 2012 год. Другим делом было расследование покупки недвижимости в Швейцарии Артемом Чайкой, сыном генерального прокурора России Юрия Чайки, который также входил в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Оба дела были прекращены из-за отсутствия доказательств.

Официальное расследование в отношении Лаубера по этим делам не проводилось. Винценц Шнелль отвечал за расследование российских дел, включая дело Магнитского. Российская «Новая газета» называла его «советником генерального прокурора». Он также был связан с бывшим заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который впоследствии погиб в авиакатастрофе, и с печально известным адвокатом Натальей Весельницкой, допрошенной по поводу возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и обвиненной прокуратурой США в «препятствовании правосудию».

В 2017 году Федеральная полиция Швейцарии подала жалобу на Шнелля за «коррупцию» и другие преступления в связи с неофициальной поездкой в Россию в 2016 году. Обвинения были смягчены до «получения преимуществ в виде охотничьих поездок».

Винценц Шнелль не ответил на наш запрос об интервью, отправленный его адвокатам.

Президент России Владимир Путин, полпред президента в СКФО Юрий Чайка (бывший генпрокурор России) и глава Дагестана Сергей Меликов во время визита в Дербент. Июнь 2023 год Public Domain Sourced / Access Rights From Kremlin Pool / Alamy Stock Photo

«Есть немало доказательств того, что российские спецслужбы и сотрудники [российской] прокуратуры вмешивались в расследование отмывания денег по делу Магнитского в Швейцарии», — говорит Илья Шуманов, глава Transparency International Russia.

«У нас были сомнения, что швейцарские власти рассматривали это дело беспристрастно. И очевидно, что расследование по делу Магнитского должно было стать значимым событием для Швейцарии. Это заставляет задуматься о том, что в Швейцарии нет политической воли расследовать такие преступления», — добавляет он.

Лаубер ушел в отставку в 2020 году «из уважения к демократическим институтам Швейцарии» после импичмента, инициированного двумя парламентскими комитетами. Импичмент был вызван участием Лаубера в других громких делах, включая незапротоколированную встречу с Джанни Инфантино, главой мировой федерации футбола FIFA.

В 2023 году уголовное дело, связанное с встречей с Инфантино, было прекращено.

В то время парламентских комитета заявили, что Лаубер подозревался в «злоупотреблении служебным положением, нарушении конфиденциальности и фаворитизме».

«По причине конфиденциальности, которой я все еще обязан придерживаться, я не могу предоставить вам никакой информации в ответ на ваши вопросы. Я не комментирую предположения, ложные обвинения и слухи, распространяемые СМИ. Также я не комментирую оценки предполагаемых экспертов, которые высказывают мнение без знания дел» — такой комментарий направил SWI swissinfo.ch бывший генеральный прокурор Лаубер через своего адвоката по электронной почте.

Продолжение следует…

Между тем в 2020 году официальное расследование в отношении Лаубера, инициированное надзорным органом OAG, установило, что бывший генеральный прокурор «серьезно нарушил свои служебные и юридические обязанности» и своим поведением «подорвал репутацию Офиса федерального прокурора Швейцарии».

После отставки Лаубера швейцарские парламентарии рассмотрели возможность реформирования OAG и заказали подготовку двух отчетов. Одна из рассматриваемых опций предполагала ограничение полномочий прокурора.

«Работа комитета, ответственного за Федеральные трибуналы и OAG, засекречена. Тем не менее работа по надзору и санкциям продолжается. В настоящее время произошло изменение руководства, и новый прокурор ясно выразил волю строго следовать закону», — поделился со SWI swissinfo.ch Карло Соммаруга, член швейцарского парламента, входящий в комитет, ответственный за надзор за швейцарской правовой системой.

В июне 2023 года надзорный орган OAG заявил, что в период с 2016 по 2020 год управление делами в офисе было «неполноценным и устаревшим». Они сообщили, что анализ 6400 дел, не находящихся в производстве, показал, что три из четырех производств были закрыты без заслушивания обвиняемых. Что касается уголовных расследований, то слушания проводились лишь в каждом десятом случае.

Эпилог

«Шнелль вел себя хуже, чем государственный следователь при Сталине, который был бы более корректен и вежлив со мной, чем он», — рассказывает SWI swissinfo.ch Андреас Гросс о своем допросе у Шнелля.

«Разница лишь в том, что в России меня бросили бы в тюрьму или отправили в ГУЛАГ на Дальнем Востоке. Шнелль так поступить не мог», — добавляет он. Гросс, который сегодня уже вышел на пенсию, вспоминает, что в то время чувствовал себя «совершенно беспомощным».

Будучи членом Совета Европы до 2016 года, Андреас Гросс отслеживал ситуацию в России с 2008 по 2014 год. Он также был докладчиком по правам человека в Чечне с 2004 по 2007 год. Гросс лично встречался с Владимиром Путиным в 2000 году и неоднократно был наблюдателем во время проведения выборов в России. После того как ему поручили подготовить доклад о безнаказанности виновных в смерти Магнитского, Андреас Гросс несколько раз приезжал в Москву в период с 2011 по 2013 год.

Андреас Гросс встречался с Михаэлем Лаубером в Берне лишь однажды, когда готовил свой доклад о смерти Сергея Магнитского. «Тогда я спросил его, может ли он представить, что в России налоговые органы сами украли деньги из налогов. Лаубер ответил, что ему об этом известно».

Русский текст также подготовлен автором оригинальной англоязычной версии Еленой Серветтаз.

Редакторы оригинальной англоязычной версии: Виржини Манжан /дс/гв/ливм/вдв

23 июля 2024 года в текст было внесено уточнение: Денис Кацыв держал деньги в банке Edmond de Rothschild, а не в Rothschild Bank, как было написано ранее.

Эта статья была исправлена 14 ноября 2024 года. В более ранней версии описывалась встреча Андреаса Гросса с женщиной, которая утверждала, что является сестрой Винценца Шнелля. Этот фрагмент был удален, так как Винценц Шнелль заверил SWI, что у него нет сестры. SWI не имеет возможности проверить это утверждение. Однако данное уточнение не меняет содержания статьи.