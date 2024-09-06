Жак Гербер назначен делегатом Швейцарии по Украине

Уходящий в отставку министр здравоохранения и экономики кантона Юра Жак Гербер назначен Федеральным советом делегатом по Украине. Keystone/ANTHONY ANEX (02.02.2024)

Жак Гербер (Jacques Gerber), министр здравоохранения и экономики кантона Юра, назначен федеральным правительством Швейцарии делегатом по Украине. Таким образом, с 1 января 2025 года он возьмет на себя вопросы подготовки и реализации Länderprogramm Ukraine («Страновой программы Швейцарии по Украине»), о чем было объявлено 4 сентября 2024 года. После девяти лет работы в кантональном правительстве Юры Жак Гербер покинет свою нынешнюю должность.

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Это новое назначение, как сообщает радио SRFВнешняя ссылка, связано с решением федерального кабинета объединить все свои проекты в рамках помощи Украине в одних руках под эгидой единой организации. Жак Гербер и возглавит эту новую структуру.

«Эффективный, слаженный, из одного источника», — таким должен быть по мысли главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса характер процесса поддержки Швейцарией Украины, а потому Жак Гербер — «именно тот человек, который и нужен для этой столь важной задачи». В своей новой роли Жак Гербер будет, по сути, координировать работу трёх структур, работавших до сего дня разрозненно:

Швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, автономная структура МИД / EDA), департамента МИД по вопросам миротворчества и прав человека (Abteilung Frieden und Menschenrechte) и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, автономная структура в составе Минэкономики, курирует санкционное досье).

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По мнению Федерального совета, новая «Страновая программа Швейцарии по Украине» и такой делегат, как Жак Гербер, обеспечат четкое руководство этими административными подразделениями в части их работы на украинском направлении.

В своей новой роли Жак Гербер будет подчиняться министру иностранных дел Иньяцио Кассису и министру экономики Ги Пармелену. В организационном плане эта должность относится к Генеральному секретариату МИД Швейцарии. Ж. Герберу будет присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

По его собственным словам, сказанным им на пресс-конференции 4 сентября 2024 года в Берне, «для меня это большая честь, но и большая ответственность и конечно я ощущаю определенное давление этой ответственности. Мою роль еще предстоит четко определить и уточнить в контактах с Федеральным советом и соответствующими министерствами и ведомствами.

Но мне нравится это давление. Оно заставляет меня работать и добиваться результатов». По его словам, далее, многолетний опыт работы в качестве министра кантонального правительства кантона Юра «научил меня не бояться принимать решения и быть прагматиком».

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Кабмин Швейцарии, Федеральный совет, планирует в течение следующих 12 лет потратить на поддержку Украины в общей сложности 5 миллиардов франков, то есть примерно 417 миллионов в год, как уточнил И. Кассис на пресс-конференции. Швейцария поддерживает Украину в проведении ею реформ начиная с 1990-х годов.

За время, прошедшее с начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года, Конфедерация значительно расширила свою помощь как на дипломатическом, так и на гуманитарном уровне. Особое внимание Швейцария уделяет экономическому развитию и долгосрочному восстановлению страны. Оказывая такую поддержку, Швейцария способствует стабильности в Европе и помогает сокращать масштабы вынужденной миграции.

В то же время эта помощь косвенно укрепляет безопасность самой Швейцарии и играет роль вклада в её благополучие. Об этом говорится в пресс-релизеВнешняя ссылка правительства Швейцарии. За время с начала полномасштабной войны Швейцария выделила пострадавшему от войны населению Украины уже около 3,7 млрд швейцарских франков — включая помощь украинским беженцам в самой Швейцарии.

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