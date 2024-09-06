Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Жак Гербер назначен делегатом Швейцарии по Украине

Уходящий в отставку министр здравоохранения и экономики кантона Юра Жак Гербер назначен Федеральным советом делегатом по Украине.
Уходящий в отставку министр здравоохранения и экономики кантона Юра Жак Гербер назначен Федеральным советом делегатом по Украине. Keystone/ANTHONY ANEX (02.02.2024)

Жак Гербер (Jacques Gerber), министр здравоохранения и экономики кантона Юра, назначен федеральным правительством Швейцарии делегатом по Украине. Таким образом, с 1 января 2025 года он возьмет на себя вопросы подготовки и реализации Länderprogramm Ukraine («Страновой программы Швейцарии по Украине»), о чем было объявлено 4 сентября 2024 года. После девяти лет работы в кантональном правительстве Юры Жак Гербер покинет свою нынешнюю должность.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это новое назначение, как сообщает радио SRFВнешняя ссылка, связано с решением федерального кабинета объединить все свои проекты в рамках помощи Украине в одних руках под эгидой единой организации. Жак Гербер и возглавит эту новую структуру.

«Эффективный, слаженный, из одного источника», — таким должен быть по мысли главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса характер процесса поддержки Швейцарией Украины, а потому Жак Гербер — «именно тот человек, который и нужен для этой столь важной задачи». В своей новой роли Жак Гербер будет, по сути, координировать работу трёх структур, работавших до сего дня разрозненно:

Швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, автономная структура МИД / EDA), департамента МИД по вопросам миротворчества и прав человека (Abteilung Frieden und Menschenrechte) и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, автономная структура в составе Минэкономики, курирует санкционное досье).

Показать больше
Lastwagen mit Hilfsgüter

Показать больше

Помощь Швейцарии Украине в международном сравнении

Этот контент был опубликован на Швейцария предоставляет Украине меньше помощи, чем другие страны. МИД предлагает свое объяснение.

Читать далее Помощь Швейцарии Украине в международном сравнении

По мнению Федерального совета, новая «Страновая программа Швейцарии по Украине» и такой делегат, как Жак Гербер, обеспечат четкое руководство этими административными подразделениями в части их работы на украинском направлении.

В своей новой роли Жак Гербер будет подчиняться министру иностранных дел Иньяцио Кассису и министру экономики Ги Пармелену. В организационном плане эта должность относится к Генеральному секретариату МИД Швейцарии. Ж. Герберу будет присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

По его собственным словам, сказанным им на пресс-конференции 4 сентября 2024 года в Берне, «для меня это большая честь, но и большая ответственность и конечно я ощущаю определенное давление этой ответственности. Мою роль еще предстоит четко определить и уточнить в контактах с Федеральным советом и соответствующими министерствами и ведомствами.

Но мне нравится это давление. Оно заставляет меня работать и добиваться результатов». По его словам, далее, многолетний опыт работы в качестве министра кантонального правительства кантона Юра «научил меня не бояться принимать решения и быть прагматиком».

Показать больше

Кабмин Швейцарии, Федеральный совет, планирует в течение следующих 12 лет потратить на поддержку Украины в общей сложности 5 миллиардов франков, то есть примерно 417 миллионов в год, как уточнил И. Кассис на пресс-конференции. Швейцария поддерживает Украину в проведении ею реформ начиная с 1990-х годов.

За время, прошедшее с начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года, Конфедерация значительно расширила свою помощь как на дипломатическом, так и на гуманитарном уровне. Особое внимание Швейцария уделяет экономическому развитию и долгосрочному восстановлению страны. Оказывая такую поддержку, Швейцария способствует стабильности в Европе и помогает сокращать масштабы вынужденной миграции.

В то же время эта помощь косвенно укрепляет безопасность самой Швейцарии и играет роль вклада в её благополучие. Об этом говорится в пресс-релизеВнешняя ссылка правительства Швейцарии. За время с начала полномасштабной войны Швейцария выделила пострадавшему от войны населению Украины уже около 3,7 млрд швейцарских франков — включая помощь украинским беженцам в самой Швейцарии.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
38 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Александра Андрист

Нательные камеры: угроза частной жизни или необходимый инструмент?

Каким образом такие камеры формируют отношения между гражданами и правоохранительными органами?

Присоединяйтесь к дискуссии
17 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Новый концептуальный салон первого класса под названием Swiss Senses будет реализован на самолетах компании Swiss начиная с 2025 года.

Показать больше

Самолеты SWISS перекосило из-за нового салона первого класса

Этот контент был опубликован на Новые салоны первого класса в самолетах авиакомпании SWISS стали источником технических проблем.

Читать далее Самолеты SWISS перекосило из-за нового салона первого класса
Министр энергетики Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Показать больше

Министр энергетики Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на «Я предпочел бы жить рядом с атомной электростанцией, чем испытывать дефицит электроэнергии», — указал на днях Альберт Рёшти в одном из своих интервью.

Читать далее Министр энергетики Швейцарии выступает за строительство новых АЭС
В 2023 году социал-демократы сумели обеспечить себе самый большой объем пожертвований в размере 9 млн франков.

Показать больше

Социал-демократы — самая богатая политическая партия в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В 2023 году социал-демократы сумели обеспечить себе самый большой объем пожертвований в размере 9 млн франков.

Читать далее Социал-демократы — самая богатая политическая партия в Швейцарии
Федеральная прокуратура (BA) расследует несколько случаев возможной подделки подписей избирателей.

Показать больше

В Швейцарии подделывали подписи избирателей?

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура (BA) расследует несколько случаев возможной подделки подписей избирателей.

Читать далее В Швейцарии подделывали подписи избирателей?
В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

Показать больше

Швейцарцы живут в социальных «пузырях»

Этот контент был опубликован на В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

Читать далее Швейцарцы живут в социальных «пузырях»
В смысле толерантности жители Швейцарии обнаруживают интересные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества

Показать больше

Насколько толерантны швейцарцы?

Этот контент был опубликован на В смысле толерантности жители Швейцарии обнаруживают интересные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества

Читать далее Насколько толерантны швейцарцы?
Она может дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

Показать больше

Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции

Этот контент был опубликован на Цифровая революция способна дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

Читать далее Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции
В 2024 году в Швейцарии урожай яблок и груш в стране будет даже ещё более щедрым, чем в прошлом 2023 году

Показать больше

Швейцарию ожидает щедрый урожай яблок и груш

Этот контент был опубликован на По крайней мере если верить прогнозам новой программы-приложения, использующей искусственный интеллект.

Читать далее Швейцарию ожидает щедрый урожай яблок и груш
Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Показать больше

В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Этот контент был опубликован на Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Читать далее В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).

Показать больше

Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ.

Читать далее Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?
Некогда столь широко открытая миру Швейцария начинает понемногу сворачиваться, как ёж, стараясь оградить себя от нежелательных внешних воздействий.

Показать больше

Что решил парламент Швейцарии на своей летней сессии

Этот контент был опубликован на Схватка парламентариев с охранниками, атака на помощь развитию бедных стран, восстание против «климатического решения» ЕСПЧ, возня вокруг помощи Украине.

Читать далее Что решил парламент Швейцарии на своей летней сессии

Показать больше

Помощь Украине: проблемы, препятствия и уроки

Этот контент был опубликован на Гуманитарные агентства, работу которых в Украине поддерживает «Швейцарская солидарность», откровенно рассказали о своих успехах и неудачах.

Читать далее Помощь Украине: проблемы, препятствия и уроки
Bombed Ukrainian school

Показать больше

Швейцария предоставит помощь школам Украины

Этот контент был опубликован на На ремонт и меблировку около трех десятков украинских школ Швейцария выделяет около 5,5 млн франков (6,1 млн долларов).

Читать далее Швейцария предоставит помощь школам Украины
Благотворительная организация «Швейцарская солидарность» собрала для Украины небывалый объем пожертвований.

Показать больше

«Швейцарская солидарность» собрала для Украины небывалые деньги

Этот контент был опубликован на Благотворительная организация «Швейцарская солидарность» собрала для Украины небывалый объем пожертвований.

Читать далее «Швейцарская солидарность» собрала для Украины небывалые деньги
Ukraine Switzerland

Показать больше

Швейцария не станет, как ЕС, передавать Украине российские средства

Этот контент был опубликован на ЕС выделяет Украине 1,5 млрд евро за счет замороженных в Европе российских активов: Швейцария предпочла остаться в стороне.

Читать далее Швейцария не станет, как ЕС, передавать Украине российские средства

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR