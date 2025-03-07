Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена
Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Причиной стало недостаточное число государств-участников, поддержавших проект итоговой декларации.
Как стало известно в четверг, конференция, на которую были приглашены 196 государств-участников, не состоится. Она должна была подтвердить приверженность международному гуманитарному праву (МГП) в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Однако в течение последних недель ситуация вокруг мероприятия оставалась напряженной.
Израиль объявил бойкот конференции, обвинив Швейцарию в «ревизионистском» подходе. США также отказались от участия. По сообщениям арабских СМИ, аналогичное решение готовились принять и палестинские представители.
Мандат на организацию конференции в течение шести месяцев был передан Швейцарии Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2023 года. Однако найти необходимый дипломатический консенсус не удалось, что и привело к отмене мероприятия.
Показать больше
Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.