Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена

Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке.
Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Keystone-SDA

Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Причиной стало недостаточное число государств-участников, поддержавших проект итоговой декларации.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Как стало известно в четверг, конференция, на которую были приглашены 196 государств-участников, не состоится. Она должна была подтвердить приверженность международному гуманитарному праву (МГП) в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Однако в течение последних недель ситуация вокруг мероприятия оставалась напряженной.

Израиль объявил бойкот конференции, обвинив Швейцарию в «ревизионистском» подходе. США также отказались от участия. По сообщениям арабских СМИ, аналогичное решение готовились принять и палестинские представители.

Мандат на организацию конференции в течение шести месяцев был передан Швейцарии Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2023 года. Однако найти необходимый дипломатический консенсус не удалось, что и привело к отмене мероприятия.

Показать больше
Дети на пропалестинском митинге в Лондоне, 7 февраля 2024 года. Afp Or Licensors

Показать больше

Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии пройдет конференция государств-участников Женевских конвенций, посвященная Ближнему Востоку. Чего от нее можно ожидать?

Читать далее Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
39 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
135 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
5 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ.

Показать больше

Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость

Этот контент был опубликован на Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ.

Читать далее Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость
В Швейцарии начнут раз в три года вручать городам титул «Культурной столицы». Выбор самой первой «столицы» вполне логичен.

Показать больше

Швейцария получит в 2027 году культурную столицу

Этот контент был опубликован на В Швейцарии начнут раз в три года вручать городам титул «Культурной столицы». Выбор самой первой «столицы» вполне логичен.

Читать далее Швейцария получит в 2027 году культурную столицу
Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Показать больше

Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля в связи с войной России против Украины.

Читать далее Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС
Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн

Показать больше

Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн

Этот контент был опубликован на Подвесная дорога на вершину Сэнтис будет полностью реконструирована и обойдется этот проект в 22,7 миллиона швейцарских франков.

Читать далее Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн
Бывший президент ФИФА Йозеф «Зепп» Блаттер окружен журналистами по прибытии в специальный апелляционный суд в Муттенце, недалеко от Базеля, Швейцария, 3 марта 2025 года. Keystone-SDA

Показать больше

Блаттер и Платини снова предстанут перед судом

Этот контент был опубликован на Зепп Блаттер и Мишель Платини должны предстать перед специальным судом в швейцарском городе Муттенц.

Читать далее Блаттер и Платини снова предстанут перед судом
Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Показать больше

Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве

Этот контент был опубликован на Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Читать далее Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве
Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Показать больше

Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Читать далее Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?
Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Показать больше

Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Этот контент был опубликован на Президент швейцарского ЦБ отверг предложение о включении биткоина в структуру валютных резервов страны.

Читать далее Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Международные воды у берегов Джибути являются важнейшим центром пересечения транспортных путей, охрана и наблюдение за ними так же осуществляется на международном уровне: военнослужащие ВМС Испании во время учений совместно с властями Джибути.

Показать больше

Джибути: что ищет Швейцария на Африканском Роге?

Этот контент был опубликован на У Швейцарии там есть свои интересы, поэтому она пытается добиться возможности оказывать на ситуацию политическое влияние.

Читать далее Джибути: что ищет Швейцария на Африканском Роге?
Боевики ХАМАС торжественно отмечают массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года.

Показать больше

Запрет ХАМАС: нейтральная Швейцария определила свою позицию

Этот контент был опубликован на Парламент страны вопрос запрета ХАМАС обсуждал в течение многих лет. И вот теперь решение принято.

Читать далее Запрет ХАМАС: нейтральная Швейцария определила свою позицию
Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года.

Показать больше

Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР

Этот контент был опубликован на Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года.

Читать далее Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР
В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле

Показать больше

В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле

Этот контент был опубликован на В синагоге Берна прошло мероприятие памяти жертв теракта, совершенного ХАМАС год назад в Израиле.

Читать далее В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле
В последние годы и месяцы члены Совета по правам человека ООН всё чаще и всё активнее берутся за вопросы «мира и безопасности», призывая, например, к расследованию фактов возможных военных преступлений России в Украине.

Показать больше

Становится ли СПЧ ООН новым «Советом Безопасности»?

Этот контент был опубликован на В Женеве всё чаще принимаются резолюции, которые не имели бы в Нью-Йорке ни единого шанса.

Читать далее Становится ли СПЧ ООН новым «Советом Безопасности»?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR