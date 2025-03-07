Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена

Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Keystone-SDA

Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке. Причиной стало недостаточное число государств-участников, поддержавших проект итоговой декларации.

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Как стало известно в четверг, конференция, на которую были приглашены 196 государств-участников, не состоится. Она должна была подтвердить приверженность международному гуманитарному праву (МГП) в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Однако в течение последних недель ситуация вокруг мероприятия оставалась напряженной.

Израиль объявил бойкот конференции, обвинив Швейцарию в «ревизионистском» подходе. США также отказались от участия. По сообщениям арабских СМИ, аналогичное решение готовились принять и палестинские представители.

Мандат на организацию конференции в течение шести месяцев был передан Швейцарии Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2023 года. Однако найти необходимый дипломатический консенсус не удалось, что и привело к отмене мероприятия.

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Показать больше Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку? Этот контент был опубликован на В Швейцарии пройдет конференция государств-участников Женевских конвенций, посвященная Ближнему Востоку. Чего от нее можно ожидать? Читать далее Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?