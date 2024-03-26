«ИГИЛ теперь полагается на наёмников»

Теракт в России заметно отличается от предыдущих терактов, совершенных ИГ. Таково мнение швейцарского специалиста по исламу Райнхарда Шульце. KEYSTONE

В результате нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в пятницу 22 марта 2024 года погибли по меньшей мере 137 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, отделение «Провинция / Вилайет Хорасан»).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Этот теракт заметно отличается от предыдущих терактов, совершенных ИГ. Таково мнение Райнхарда Шульце (Reinhard Schulze), профессора Университета Берна в отставке, специалиста в области изучения ислама, высказанное в интервью радио SRFВнешняя ссылка. Профессором этого вуза он был до 2018 года и до 2023 года он возглавлял научно-практический форум «Ислам и Ближний Восток» (Forum Islam und Naher Osten) при Бернском университете.

С его точки зрения, что особенно поражает в теракте в России, так это тот факт, что, скорее всего, если информация, распространяемая самими нападавшими, в самом деле верна, то контакт с ИГ преступники поддерживали лишь очень короткое время. Подготовка и осуществление теракта заняли около десяти-двенадцати дней. Такая быстрая вербовка — это, безусловно, что-то новое. Также, вероятно, новым обстоятельством является тот факт, что скорее всего это были наёмники. А это значит, что ИГ теперь способно вербовать людей, готовых совершать теракты за деньги или по другим мотивам. Заявления, которые сейчас распространяет ИГ, также являются чем-то новым.

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ИГ больше не выступает с классическими заявлениями, сделанными боевиками на месте, а использует, чтобы привлечь внимание к преступлению, визуальные средства. И для объяснения мотивов нападения ИГ уже в гораздо меньшей степени использует старые исламистские нарративы. Вероятно, это связано с тем, что в регионах, в которых обычно ИГ рекрутировал своих бойцов, уже просто не хватает людей. В Афганистане ИГ удалось собрать под свои знамена примерно от 1 000 до 2 000 бойцов. Однако они оказались под очень сильным военным давлением со стороны талибов. Это означает, что теперь ИГ вынуждено вербовать людей за пределами этой страны, или же в афганских общинах, открыто конфликтующих с талибами.

Значительно изменился и стиль коммуникации. Террористы выложили в сеть видеозапись нападения, а заявление со взятием на себя ответственности было коротким и лаконичным. И как считает проф. Шульце, с помощью такого типа коммуникации ИГ определенно хочет следовать за коммуникационным привычками современной молодёжи. Другими словами, теперь на первом плане находится визуальный аспект, старомодный исламизм отходит на второй план. Раньше такие акции все-таки были направлены против «пороков западного мира», включая концерты. Этим и занимался IS. Сегодня террористы просто говорят: мы убиваем христиан. И всё.

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Но ведь сразу четверо подозреваемых в нападении остались живы, и это тоже ведь не случайно? Это, конечно, тоже что-то новое. Как говорит проф. Шульце, в январе 2024 года мы уже наблюдали подобное развитие событий при нападении на католическую церковь Санта-Мария в Стамбуле, когда нападавшие также покинули место преступления, и только потом были арестованы. Очевидно, что старый идеал смертника отходит на второй план. Это говорит о том, что символическое пространство, в котором действует ИГ, тоже начинает меняться — мы пока не можем сказать, в какую сторону. Но в любом случае классическая схема действий, известная нам, например, по теракту в клубе Bataclan в Париже в 2015 году, когда преступник жертвует и собой тоже, похоже, отходит на второй план.

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