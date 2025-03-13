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Внешняя политика

Как Швейцария стала заложником российской пропаганды 

Российская дезинформация в Швейцарии.
Российская дезинформация в Швейцарии. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Как показала практика, нейтралитет Швейцарии не помешал ей стать мишенью для фейковых новостей и пропаганды из Москвы. Объясняем, как так получилось. 

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Более 20 лет в журналистке. Закончила журфак МГУ и Парижский институт прессы. В прошлом теле- и радиоведущая во Франции и в России. Специалист по международным отношениям и правам человека. Интервьюировала президентов, рок-звезд и политических заключённых. Автор книги о Законе Магнитского.

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Когда и почему Швейцария стала объектом российской дезинформации и пропаганды? 

После вторжения России в Украину, которое началось три года назад, в Швейцарии сильно активизировались российские новостные платформы, которые распространяют фейковые новости о Конфедерации и украинских властях.

Внешний контент

Россия официально осудила Швейцарию за оказание гуманитарной помощи Украине и приём украинских беженцев. Кремль также обвинил Швейцарию в утрате нейтралитета и раскритиковал её за проведение в 2024 году миротворческого саммита. Россию на этот саммит не пригласили. В преддверии той встречи на высшем уровне правительство Швейцарии констатировало участившиеся случаи кибератак и иностранных дезинформационных кампаний, направленных против Конфедерации.

Расследование газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) показало, что RT — международная новостная телевизионная сеть, финансируемая российским правительством и ранее известная как Russia Today, — с начала 2024 года увеличила в десять раз число сюжетов о Швейцарии.

На немецкоязычной платформе RT теперь есть целый раздел, посвящённый Швейцарии. Там появились такие заголовки, как «Швейцария в „военном Шенгене “ — конец нейтралитета?» и «Двойные стандарты в Швейцарии: „плохим русским“ очень рады в швейцарских бутиках люксовых часов».

У англоязычной версии сайта почти десять миллионов просмотров из Швейцарии в период с июня 2023 года по май 2024 года, согласно данным SimilarWeb, которые цитирует созданный волонтёрами независимый проукраинский сайт InsightnewsВнешняя ссылка. У немецкоязычной версии — 2,7 миллиона просмотров, у RT на французском — 656 000 просмотров.

Илья Яблоков из Университета Шеффилда.
Илья Яблоков из Университета Шеффилда. Courtesy of Ilya Yablokov

«Если говорить конкретно о дезинформации, то ярчайшим примером может служить RT», — в интервью swissinfo.ch Илья Яблоков, преподаватель цифровой журналистики и борьбы с дезинформацией в Шеффилдском университете (Великобритания). Яблоков поясняет, что уникальность канала RT в том, что он пытается проникнуть в информационное пространство западных демократий, используя, наряду с материалами о спорте, политике и культуре, вбросы дезинформации и распространение теорий заговора.

Эта кампания призвана подорвать доверие к традиционному нейтралитету Швейцарии и дискредитировать страну как посредника в международных конфликтах, а также сформировать общественное мнение в пользу российской позиции.

Как дезинформация проникает в Швейцарию?

Российская пропаганда и дезинформация проникают в Швейцарию различными путями, включая онлайн-платформы YouTube, TikTok, X, прокси-медиа, а также так называемую модель Doppelgänger — поддельные сайты, имитирующие оригинальные. Ещё одним значимым источником распространения является мессенджер Telegram.

Василий Гатов из Центра лидерства в области коммуникаций и политики Университета Южной Калифорнии.
Василий Гатов из Центра лидерства в области коммуникаций и политики Университета Южной Калифорнии. Courtesy of Stanislav Lvovsky

«Раньше для этих целей использовали массовые спам-рассылки по электронной почте, но сейчас этот метод, похоже, теряет актуальность», — говорит Василий Гатов, медиааналитик и исследователь Центра лидерства в области коммуникаций и политики при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Теперь активно создаются «фермы троллей», базирующиеся в России или управляющиеся оттуда. Они распространяют в интернете ложь и пропаганду, нанимают легионы сотрудников по всему миру и размещают миллионы провокационных или оскорбительных постов с целью разжечь конфликт или повлиять на общественное мнение.

Россия также прибегает к хакерским атакам. В конце января 2025 года пророссийская хакерская группа aNoName05716 совершила серию атакВнешняя ссылка на несколько швейцарских сайтов, включая официальные ресурсы муниципалитетов Женевы и Веве, а также банк кантона Во.

В итоге серверы перегружаются запросами, что делает доступ к порталам невозможным, однако утечки данных при этом не происходит. Ранее сообщалось об аналогичных атаках на информационную систему банков в кантонах Во и Цюрих.

Почему России так важно контролировать свой нарратив?

В России действует хорошо отлаженная пропагандистская машина, созданная ещё во времена холодной войны коммунистической партией, КГБ и военными. Её цель — формирование выгодного режиму восприятия происходящего как внутри страны, так и за её пределами. С тех пор мало что изменилось. Сегодня российская пропаганда в основном направлена на дестабилизацию западных демократий, и в этом Москва нередко действует в тандеме с Китаем или Ираном. Это необходимо России, «чтобы постоянно подрывать силы потенциального противника, сеять страх и сомнения среди его политиков и военных, а также вводить в заблуждение аналитиков», — говорит Гатов.

После распада Советского Союза в 1991 году распространением пропаганды, как он поясняет, по-прежнему занимались военные.

С начала войны в Украине дезинформационная кампания сосредоточилась на распространении лжи о президенте Украины Владимире Зеленском. Её главная цель — убедить международное сообщество в необходимости ослабить поддержку Украины и отказать ей в помощи. Для этого украинского президента пытаются выставить как человека, якобы злоупотребляющего западной помощью в личных интересах. Примером скоординированной дезинформационной кампании могут служить действия российских СМИ после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

В результате этой трагедии погибли, по первоначальным данным, порядка 60 человек , а по уточненным — не менее 145; теракт стал одним из самых смертоносных в России за последние десятилетия. Ответственность за него взяла на себя исламистская террористическая организация ИГИЛ.

Однако, в то время как международные лидеры осуждали это нападение, российский телеканал НТВ транслировал фейковое видео, в котором секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины якобы «подтверждал причастность киевского режима» к атаке.

Шин Лаббе (Chine Labbe) из NewsGuard.
Шин Лаббе (Chine Labbe) из NewsGuard. Courtesy of Chine Labbe

«Российские, иранские и китайские государственные СМИ распространяли сфабрикованные материалы, пытаясь возложить ответственность за теракт на Запад», — говорит Шин Лаббе (Chine Labbe), управляющий редактор и вице-президент компании NewsGuardВнешняя ссылка из Швейцарии, которая борется с дезинформацией.

Какие фейковые новости можно увидеть, прочитать и услышать в Швейцарии?

NewsGuard задокументировала по всему миру не менее десяти ложных заявлений, в которых утверждается, что Зеленский и его семья злоупотребляют западной помощью и покупают роскошные виллы, курорты и драгоценности.

Многие из этих сообщений быстро стали вирусными, распространяясь по социальным сетям, и всего за короткое время ими поделились тысячи, а иногда и миллионы пользователей.

«Каждый такой репост способствовал тому, что следующий вызывал всё больше доверия, медленно, но верно нагнетая обстановку и способствуя ослаблению международной поддержки Украины». По словам Лаббе, президенту Зеленскому и его семье вменялось в вину приобретение итальянской винодельни Стинга в Тоскане, немецкой виллы нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса и роскошного горнолыжного курорта во Французских Альпах.

Российская пропагандистская машина также представляет себя лидером идеологической войны против Запада и его ценностей, которые она считает враждебными. «Я также выделил бы два взаимосвязанных российских нарратива: «В войне с Украиной Россия защищает традиционные ценности, при этом “нормальные” западные семьи ищут в России убежища от ЛГБТ-активистов и засилья „воук-идеологии” и «Европа — марионетка США, пляшущая под дудку Вашингтона», — объясняет Гатов.

Типичным примером того, какие российские информационные вбросы можно наблюдать в Швейцарии, является канал TikTok Ирис Ашенбреннер (Iris Aschenbrenner).

Ашенбреннер — бывшая актриса, которая в 2022 году, в начале российского вторжения в Украину, работала на RT Germany. На своём канале она показала видео с женщиной на мотоцикле, утверждая, что это первая леди Украины Елена Зеленская. Кроме того, она обвинила госпожу Зеленскую в покупке роскошного автомобиля Bugatti.

Насколько эффективны эти кампании?

«Оценить реальное влияние дезинформационных кампаний на общественное мнение и политический климат крайне сложно, однако в целом они подрывают взаимное доверие, — говорит Шин Лаббе. — Часто именно это и является конечной целью подобных кампаний: размыть границы между правдой и ложью, посеять подозрения и постепенно подорвать доверие».

После начала войны в Украине российский нарратив укоренился в правоконсервативных кругах как в Европе, так и в США. В 2023 году различные немецкие СМИ обнаружили, что крайне правая партия Германии AfD связана с РоссиейВнешняя ссылка и что она поддержала аннексию Крыма в 2014 году.

«Если политические силы, как это произошло в Австрии и Германии, позволят радикальным правым течениям, которые не объединяются против России, а идеологически солидарны с ней, войти в мейнстрим, это уже станет победой российской дипломатии», — говорит Илья Яблоков.

В Швейцарии некоторые политики из правой Швейцарской народной партии (SVP), крупнейшей политической силы в парламенте, выражают симпатии российскому президентуВнешняя ссылка Владимиру Путину. В прошлом году было создано Общество российско-швейцарской дружбы (VRSF), некоторые члены которого тесно связаны со Швейцарской народной партией.

ОпросВнешняя ссылка, проведённый швейцарской медиагруппой Tamedia и газетой 20 Minuten в начале войны, показал, что 40% сторонников SVP заявили, что «осуждают войну, но могут понять мотивы Путина». Для сравнения: у других политических партий этот показатель составил в среднем 20%.

Как бороться с дезинформацией и фейками?

Один из наиболее эффективных способов противодействия дезинформации — предотвращать её появление в сети. Однако, по мнению экспертов, не менее важно информировать общественность о том, как распознавать фейки.

По мнению Шин Лаббе, важнейшая роль в этом принадлежит медиаплатформам и государственным органам. Она подчёркивает, что многое зависит от алгоритмических рекомендаций.

Илья Яблоков отмечает, что оптимальным способом борьбы с дезинформацией было бы сделать так, чтобы ее производство было дорогим. Однако сегодня социальные сети и боты практически бесплатны. Кроме того, как добавляет он, нынешняя тенденция отказа от модерации в соцсетях «ещё больше снижает стоимость производства».

7 января генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что отменит модерацию и проверку фактов на Facebook, в Instagrаm и Threads, которые насчитывают миллионы пользователей. Ранее компания X заявила об изменениях в системе проверки платформы, когда её купил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Николас Цан из Swiss Digital Initiative.
Николас Цан из Swiss Digital Initiative. Courtesy SDI

«Лучшее, что можно сделать для защиты от фейковых новостей и пропаганды, — это сосредоточиться на повышении медиаграмотности», – говорит Николас Цан (Nicolas Zahn), управляющий директор женевской НГО «Цифровая инициатива Швейцарии»Внешняя ссылка (Swiss Digital Initiative).

«Каждый человек в стране должен стать своего рода аналитиком: критически оценивать источник информации, обладать достаточной грамотностью, чтобы распознать возможную фальсификацию, и сверять данные по нескольким источникам», — говорит Цан.

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Вирджини Манжен. Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

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