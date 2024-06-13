Кибератаки на Швейцарию в связи с саммитом по Украине
Утром 13 июня 2024 года ряд сайтов швейцарских структур и организаций, участвующих в саммите по Украине, подверглись кибератакам хакеров. Об этом сообщило Федеральное Ведомство по кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit / Bacs). Ожидается, что в преддверии и во время саммита будут предприняты новые атаки такого рода.
По данным Bacs, масштабы всех атак находятся пока в пределах ожидаемого диапазона и в настоящее время не представляют никакой серьезной угрозы. Речь шла в техническом смысле о так называемых DDoS-атаках (Distributed Denial of Service / распределенный отказ в обслуживании), которые привели к незначительным перебоям в работе затронутых ресурсов.
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По данным Bacs, все атаки находились в пределах установленной допустимой нормы. Помимо сайтов федерального правительства, от этих атак пострадали и некоторые организации, участвующие в саммите. По данным федерального правительства Швейцарии одной из пострадавших организаций стала таможня, поэтому на некоторое время все операции по обработке таможенных деклараций были переведены в экстренный режим. Спустя чуть более часа все системы снова работали нормально.
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Так называемые DDoS-атаки преследуют цель снижения доступности веб-сайтов в результате перегрузки из-за аномально большого количества запросов. Объем таких запросов часто достигает нескольких сотен Гбит в секунду. С такими масштабами атак ни одна организация, как правило, уже не может справиться без посторонней помощи. В преддверии мирной конференции по Украине Швейцария уже начала подготовку к отражению повышенного числа кибер-атак, количество которых в особенной степени может увеличиться к концу второй половины текущей недели.
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