МИД Швейцарии обеспокоен серией взрывов в Ливане

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (МИД / EDA) выразил глубокую обеспокоенность после серии взрывов в Ливане. Keystone-SDA

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (МИД / EDA) выразил глубокую обеспокоенность после серии взрывов в Ливане.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss foreign ministry expresses concern after explosions in Lebanon Читать далее Swiss foreign ministry expresses concern after explosions in Lebanon

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В своем сообщении на социальной платформе X (бывший Твиттер) МИД Швейцарии призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, с тем чтобы не допустить масштабной региональной эскалации.

«Существует риск, что эти взрывы могут еще в большей степени подорвать стабильность и безопасность страны и региона, — написал в среду 18 сентября 2024 года Федеральный департамент иностранных дел (МИД страны).

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Как отметило внешнеполитическое ведомство Швейцарии, международное право должно соблюдаться в любое время и в любой ситуации, гражданское население должно быть защищено в соответствии с нормами международного права.

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По данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS) в 2023 году в Ливане проживало 985 граждан Швейцарии. На своем сайте МИД Швейцарии советует воздержаться от поездок в Ливан и рекомендует гражданам Швейцарии покинуть страну своим ходом, если это представляется для них «возможным и безопасным».

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