МИД Швейцарии обеспокоен серией взрывов в Ливане

В своем сообщении на социальной платформе X (бывший Твиттер) МИД Швейцарии призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, с тем чтобы не допустить масштабной региональной эскалации.
«Существует риск, что эти взрывы могут еще в большей степени подорвать стабильность и безопасность страны и региона, — написал в среду 18 сентября 2024 года Федеральный департамент иностранных дел (МИД страны).
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Швейцария создает рабочую группу по Ближнему Востоку
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Министр иностранных дел Иньяцио Кассис объявил о создании при правительстве Швейцарии целевой Рабочей группы по Ближнему Востоку.
Как отметило внешнеполитическое ведомство Швейцарии, международное право должно соблюдаться в любое время и в любой ситуации, гражданское население должно быть защищено в соответствии с нормами международного права.
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По данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS) в 2023 году в Ливане проживало 985 граждан Швейцарии. На своем сайте МИД Швейцарии советует воздержаться от поездок в Ливан и рекомендует гражданам Швейцарии покинуть страну своим ходом, если это представляется для них «возможным и безопасным».
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Иран-Израиль: Швейцария утрачивает влияние в качестве посредника?
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Берну не хватает влияния для того, чтобы внести реальный вклад в деэскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
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Глава швейцарского отделения банка UBS Сабина Келлер-Буссе заявила, что после полной интеграции Credit Suisse в 2026 году в стране останется около 190 банковских отделений.
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