«Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»

В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине. Keystone-SDA

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр обороны и президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд выразила свое возмущение по поводу нарушений прав человека по всему миру и «вопиющего пренебрежения международно признанными границами».

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Во вторник 24 сентября 2024 года во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Виола Амхерд заявила, что «начиная с 2002 года, когда швейцарцы на референдуме приняли решение о вступлении в ООН, мир изменился, но наши принципы (остались прежними). Сегодня сила грозит окончательно одолеть право, масштабы применения силы (в международных отношениях) значительно возросли.

Но мир не должен быть разделен на блоки. Это значит, что мы должны быть готовы договариваться со всеми основными регионами мира. Только международное право всегда должно быть основой для усилий по укреплению мира и безопасности».

Президент Швейцарии выразила свое возмущение по поводу нарушений прав человека по всему миру и «вопиющего пренебрежения международно признанными границами», приведя в пример конфликты и нарушения гуманитарного права в Украине, а также в Мьянме, на Ближнем Востоке. Одновременно она упомянула о необходимости принятия резолюций о прекращении огня в Газе и в Судане.

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«Необходимо срочно выполнить и уважать эти резолюции. Мы также призываем немедленно вернуться к полному прекращению боевых действий по обе стороны „голубой линии“ [которая обозначает ливано-израильскую границу, а также границу Ливана с Голанскими высотами]», — сказала она.

Виола Амхерд также выразила сожаление по поводу тяжелых потерь, которые несет гражданское население в зонах конфликтов, и подчеркнула приверженность Швейцарии делу укрепления мира. Говоря о климате, Амхерд отметила, что крайне важно принять смелые меры для будущего, однако многие международные соглашения по окружающей среде не выполняются или выполняются формально.

Президент Швейцарии выразила обеспокоенность потоком дезинформации, подрывающей свободу мнений, основанных на фактах. «Частные и государственные структуры активно распространяют ложную информацию […], чтобы разжечь взаимное отчуждение. Дезинформация — это яд».

Выступив в пользу принципов многостороннего подхода к решению насущных проблем, стоящих перед миром, Виола Амхерд указала, что «нам нужна структура, на основе которой мы могли бы работать вместе в духе партнерстве, (с тем) чтобы находить решения (актуальных проблем). ООН предлагает именно такую структуру. И только от нас зависит, насколько сильным будет этот институт».

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По итогам пребывания в Нью-Йорке президент Швейцарии дала интервью телерадиоканалу SRF.

SRF News. На этой неделе в ООН доминируют три крупных кровавых конфликта: Судан, Газа и Украина. В случае с Украиной Швейцария взяла на себя инициативу, организовав саммит на Бюргенштоке. Цель была — превратить (единовременное событие) в (постоянный миротворческий) процесс. Получили ли Вы на этой неделе какие-либо сигналы, что этот саммит действительно может стать чем-то большим, чем просто отдельным разовым мероприятием?

Виола Амхерд. Во время моих международных контактов меня неоднократно спрашивали об этом саммите. На нем были представлены практически сто государств и международных организаций, которые все вместе подписали совместное коммюнике. Они хотели начать мирный процесс на основе международного права и Устава ООН. Тот факт, что Швейцария взяла на себя инициативу была очень хорошо воспринята на международном уровне.

«План победы» или «мирный план» президента Владимира Зеленского вызывает сейчас много вопросов. Совместим ли этот план с Бюргенштокским процессом, если судить по тому, что нам уже об этом плане известно?

Бюргенштокский процесс — это именно что процесс. Благодаря этому саммиту мы сделали первый шаг на пути к миру. Но нам потребуется еще очень много переговоров. В конце концов, за стол переговоров должны сесть все стороны. А уже затем мы должны будем провести переговоры о том, в каком направлении двигаться, с тем чтобы добиться улучшения ситуации, прежде всего для гражданского населения.

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Вы особо подчеркиваете это: все стороны, то есть вы включаете в этот список и Россию. Какие сигналы вы получили из Москвы? Готова ли Россия в принципе участвовать в этом процессе?

Швейцария решительно выступает за то, чтобы за столом переговоров сидели все. В конце концов, решение будет найдено только в том случае, если за столом будут обе стороны. Наша дипломатия сейчас очень усердно работает над тем, чтобы добиться именно этого. Ведутся переговоры на очень высоком уровне, то есть на уровне министров иностранных дел. Эти переговоры продолжаются. Предсказать их исход пока невозможно.

Во всех крупных современных конфликтах — Судан, Газа, Украина — массово нарушается международное гуманитарное право. Швейцария является депозитарием Женевских конвенций. Что может сделать Швейцария в такой ситуации?

Мы решительно выступаем в Совете Безопасности (за соблюдение международного гуманитарного права). Например, по инициативе Швейцарии Совету Безопасности ООН была передана резолюция. Она была одобрена. (Эта резолюция) специально служит целям защиты гражданского гуманитарного персонала ООН. И мы продолжаем ставить этот вопрос на повестку дня. Мы следим за тем, чтобы велся диалог. И я считаю, что это чрезвычайно важно, особенно в такой ситуации, как та, в которой мы сейчас находимся, когда всё очень непросто.

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В своей речи в общих дебатах вы упомянули о том, как швейцарцы на референдуме принимали в 2002 году решение по вопросу о вступлении их страны в Организацию Объединенных Наций. Вы показали себя убежденным сторонником ООН. Однако в Швейцарии также есть много скептиков и противников ООН. Как бы вы смогли убедить их в преимуществах этой структуры?

Я убеждена, что мы сможем обрести мир во всем мире, только если мы будем вести взаимный диалог. Именно поэтому нам нужны организации многосторонней международной дипломатии. Если посмотреть внимательнее, то на местах благодаря ООН делается очень многое. Примерно 45% всех детей, которым делают прививки, привиты благодаря ЮНИСЕФ, структуре ООН.

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Если учесть, что сейчас по всему миру работают одиннадцать миротворческих миссий ООН, которые приносят пользу прежде всего гражданскому населению, то, несмотря на всю критику, придется признать, что ООН делает правильную и важную работу. Это касается не только работы «в поле», но и политических дискуссий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сейчас подчеркивает, что система ООН находится на грани и срочно нуждается в реформировании. Разделяете ли Вы эту оценку?

Конечно, он лучше всех может судить об этом. Очевидно, что с учетом текущей геополитической ситуации такие институты как ООН достигают своих пределов возможного, порой даже превышая их. Поэтому еще важнее становится не останавливаться на достигнутом. «Саммит будущего», прошедший в последние несколько дней, вместе «Пактом во имя будущего», который в итоге согласовали практически все государства, стал важным шагом в будущее, в будущую работу ООН.

В то же время во многих странах набирают силу политические движения и партии, которые отвергают принципы многосторонности, верховенство закона, права человека, а в некоторых случаях даже и демократию. Для вас ведь это всё причины для глубокого беспокойства, не так ли?

Конечно, Швейцария и я лично активно выступаем за верховенство закона и за соблюдение международного права. Но это также означает, что мы должны противостоять всем подобным тенденциям. У нас будет более мирная планета только в том случае, если мы будем придерживаться принципов верховенства закона, если мы будем работать вместе и вести диалог на этой основе.

Во время ваших встреч в Нью-Йорке обсуждалась ли жесткая критика, звучащая в Швейцарии в адрес БАПОР и призыв Национального совета, большой палаты парламента, полностью прекратить выплаты в доход БАПОР?

Нет, во время встреч на моем уровне об этом вообще ни разу не упоминалось.

Интервью взял Фреди Гштайгер (Fredy Gsteiger), оригинал на немецком языке по ссылке.Внешняя ссылка