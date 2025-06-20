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Внешняя политика

Парламент Швейцарии выступил против запрета вводить санкции

При этом он (малая палата) предложил прописать в Конституции положение о вечном вооруженном нейтралитете Швейцарии.
При этом он (малая палата) предложил прописать в Конституции положение о вечном вооруженном нейтралитете Швейцарии. Keystone-SDA

После почти трёх часов дебатов малая палата парламента Швейцарии не поддержала народную законодательную инициативу «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» («О сохранении нейтралитета») — 35 голосами против 8. Одобрен был альтернативный проект, закрепляющий в Конституции принцип постоянного вооружённого нейтралитета Швейцарии. Депутаты его поддержали 27 голосами против 15 при одном воздержавшемся.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Таким образом, Совет кантонов ясно высказался против запрета на участие страны в международных санкциях, но предложил компромисс — сделать нейтралитет частью основного закона, не лишая Швейцарию гибкости во внешней политике. Большинство выступавших подчёркивало: нейтралитет — это не самоцель, а инструмент, который должен работать в интересах страны.

По словам представителя профильного парламентского комитета Матиаса Мишеля (Matthias Michel, партия Либералы / FDP, кантон Цуг), предлагаемый жёсткий запрет на участие страны в санкционных режимах фактически обесценил бы приверженность страны международному праву: «Это стало бы просто декларацией — под прикрытием нейтралитета». Тиана Ангелина Мозер (Tiana Angelina Moser, партия «Зелёных либералов» / GLP, Цюрих) предупредила: новая статья Конституции наложила бы на страну «самоограничения», которые не позволят ей реагировать на меняющийся мир.

А Франциска Рот (Franziska Roth, Социал-демократическая партия / SP, Золотурн) напомнила: название инициативы вводит в заблуждение: «Речь идёт не о нейтралитете как таковом, а о почти полном запрете на санкции». Несколько депутатов Совета кантонов — в том числе Ханнес Герман (Hannes Germann, Шаффхаузен) и Марко Кьеза (Marco Chiesa, Тичино) от Швейцарской народной партии (SVP), а также социал-демократ Даниэль Йосич (Daniel Jositsch, Цюрих) — выступили за инициативу.

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Ханнес Герман указал, что отсылка к резолюциям ООН уже даёт Швейцарии достаточный простор для манёвра, а в Конституции нашлось место даже для коровьих рогов. «Почему же нейтралитет не заслуживает того же?» — вопрошал он. Даниэль Йосич добавил: «Если мы нейтральны, то должны быть нейтральны по-настоящему». По его мнению, санкции всегда означают, что страна занимает чью-то сторону, если только эти санкции не носят глобального характера.

«Санкции против Москвы оправданы»

Вариант компромиссного законопроекта (прописать в Конституции не запрет на санкции, но принцип вооруженного нейтралитета) поддержали также представители партии «Центр» (Die Mitte), включая Бенедикта Вюрта (Benedikt Würth, Санкт-Галлен), Пирмина Бишофа (Pirmin Bischof, Золотурн) и Изабель Шассо (Isabelle Chassot, Фрибур). Как отметил Бенедикт Вюрт, нейтралитет укоренён во всех политических лагерях Швейцарии, но при этом большинство граждан считает санкции против России из-за агрессии против Украины вполне оправданными.

Контрпроект, по его словам, позволяет избежать «импульсивных решений, продиктованных конъюнктурой» и даст возможность избирателям высказаться более взвешенно. «Нам нужно предоставить обществу право на нюансированное мнение», — подчеркнул он. Федеральный совет (правительство) ранее рекомендовал отклонить инициативу без альтернативного предложения. Теперь вопрос переходит в Национальный совет — большую палату федерального парламента. Решения в парламенте Швейцарии принимаются только на основе консенсуса обеих палат.

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