Парламент Швейцарии против присоединения к REPO

В среду 17 апреля 2024 года большая палата парламента, Национальный совет, отклонила соответствующее предложение депутатов от «Партии Зелёных» большинством в 101 голос против 80. KEYSTONE

По мнению Национального совета, большой палаты федерального парламента, Швейцария не должна присоединяться к работе международной целевой группы по розыску активов российских олигархов (REPO).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland won’t join G7 task force on Russian oligarch money Оригинал Читать далее Switzerland won’t join G7 task force on Russian oligarch money

Швейцарии не следует присоединяться к деятельности целевой рабочей группы REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), созданной группой G7 с целью отслеживать и в случае необходимости замораживать и конфисковывать расположенные за рубежом российские активы. В среду 17 апреля большая палата парламента, Национальный совет, отклонила соответствующее предложение большинством в 101 голос против 80.

В Швейцарии пока не создано официальной рабочей группы по реализации международных экономических санкций, введенных против России по причине ее агрессии против Украины. Этот вопрос сейчас курирует SECO, Государственный секретариат по экономическим вопросам в составе федерального министерства экономики. «Будучи страной, в которой размещены значительные российские активы, а также крупным сырьевым трейдером, Швейцария несет большую ответственность в этой области. Членство (в группе РЕПО) стало бы четким политическим сигналом», — настаивала Франциска Ризер, депутат от «Партии Зелёных».

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«Швейцария не может оказывать Украине прямую военную поддержку. Поэтому тем более важно действовать там, где мы это можем делать». По разным оценкам в швейцарских банках, в частности, российскими лицами, попавшими в санкционные списки, размещены активы размером от 150 млрд (164,9 млрд долларов) до 200 млрд швейцарских франков. Пока Швейцария заморозила только 7,5 млрд швейцарских франков. «Неудивительно, что это вызвало международную критику. Участие Швейцарии (в работе целевой рабочей группы РЕПО) не есть угроза ее автономии, но способ показать, что мы серьезно относимся к санкциям», — заявила депутат от социал-демократической партии Лоранс Фельманн Риэль (Laurence Fehlmann Rielle).

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Кроме того, по ее словам, решения РЕПО не являются юридически обязательными, и после вступления в состав группы Швейцария всегда сможет сама решать, принимать ли ей следующие пакеты санкций против России, или нет. Депутатов от правых партий эта аргументация не убедила. «Швейцария уже сотрудничает по вопросу санкций со многими странами и организациями, включая РЕПО, но на техническом уровне. Она выполняет свою работу, и даже лучше, чем многие другие страны», — возразил Ханс-Петер Портманн (Hans-Peter Portmann), депутат от «Партии Либералов» (FDP / PLR).

«Эта рабочая группа — политический инструмент „Большой семерки“. Давление со стороны Соединенных Штатов будет (после вступления Швейцарии) огромным. Но Швейцария не должна позволять другим тащить себя за собой, потому что тогда подорваны будут ее позиции в качестве посредника», — заявил Ханс-Петер Портманн. Правительство Швейцарии также выступило против прямого сотрудничества с REPO. Кооперация с ней уже идет хорошо и будет продолжаться, поэтому необходимости делать какие-то дополнительные шаги в этой области нет. На это указал министр юстиции и полиции советник Беат Янс. Поэтому нет необходимости идти дальше.

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Рабочая группа REPO была создана в марте 2022 года странами G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), Европейским союзом (ЕС) и Австралией. На сегодняшний день к ней не присоединилась ни одна другая страна. В прошлом 2023 году правительство Швейцарии уже один раз отказалось от участия в работе этой группы. Федеральное министерство юстиции и полиции Швейцарии еще в феврале 2023 года проинформировало кабмин, Федеральный совет, о том, что одной из целей РЕПО является не просто заморозка, но прямая конфискация частных активов законного происхождения на цели восстановления Украины, что противоречит положениям Федеральной конституции Швейцарии.

В июне 2023 года так называемая «Хельсинкская комиссия» США раскритиковала санкционную политику Швейцарии, а послы стран «Большой семерки», аккредитованные в Берне, потребовали от Швейцарии более тесного сотрудничества с ними в поиске активов российских «олигархов». Федеральный совет отверг тогда всю эту критику, заявив, что объем активов, замороженных в Швейцарии, является по всем международным стандартам вполне «достойным».

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